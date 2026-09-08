En la sede de Paysandú de la UTEC creció la matrícula pese a las restricciones presupuestales

Acto conmemorativo por los diez años de funcionamiento de su sede en Fray Bentos, el 28 de agosto.

Los estudiantes de la UTEC en Paysandú pertenecen a los quintiles más bajos.

En Paysandú la UTEC cuenta con 1.200 estudiantes, 96 docentes, una licenciatura (Análisis Alimentario), tres tecnólogos (Químico, Informático y Mecánico) y dos posgrados (diploma en Biocosmética Sustentable y una maestría en Biociencias y Sostenibilidad Alimentaria).

El crecimiento de la sede Paysandú demanda otro encuadre institucional, la asignación de algunos cargos (en proceso de llamado) y la solución de algunos problemas emergentes. “Los institutos son la expresión de la universidad en el territorio”, dijo a la diaria el consejero y doctor en educación Marcelo Ubal.

Los diez años de la UTE merecieron, el 28 de agosto, con la presencia en Fray Bentos de Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia, un acto conmemorativo. Tras recordar a José Mujica, impulsor de la iniciativa, Sánchez manifestó que, “a su entender, este proceso demuestra que la UTEC logró convertirse en una causa nacional, vinculada a la generación de oportunidades y a la descentralización”.

La UTEC, expresó, posibilita que “jóvenes del interior puedan acceder a una formación universitaria sin la necesidad de trasladarse a Montevideo y, eventualmente, radicarse allí”.

Desarrollo vigoroso

El Instituto Tecnológico Regional Suroeste (ITR) de la UTEC comprende los departamentos del litoral, hasta Colonia, con la excepción de Artigas; es uno de los cuatro que tiene dicha universidad. Dentro de su estructura, el edificio principal está en el barrio Anglo de Fray Bentos, Río Negro, sitio patrimonial con reconocimiento de la Unesco.

Cada uno de los cuatro institutos tiene un director. En el del Suroeste, hasta enero, era el ingeniero Andrés Moller. Luego de diez años de implementación, la sede Paysandú ha tenido un desarrollo muy vigoroso. Su expansión se expresa en dos locales, en comodato, uno con Ancap y otro con la Intendencia de Paysandú.

Para la comunidad académica de Paysandú sería interesante constituir un nuevo ITR junto con Salto. El consejero Ubal respondió que es una posibilidad.

Foto: Presidencia

“Nosotros lo que estamos haciendo es proyectar la expansión territorial con las limitaciones presupuestales existentes. Creemos que hay potencia, más en esta región”, agregó. “Hoy no está arriba de la mesa (un ITR entre Salto y Paysandú) porque lo que estamos promoviendo es la máxima autonomía de los institutos regionales”.

Tal decisión “tiene un plus económico-presupuestal. Vamos a ir primero por el Instituto Tecnológico del Oeste, pero progresivamente avanzaremos hacia los restantes”. “Todo el eje Ruta 1, que tiene que ver con San José –tanto Ciudad del Plata como la propia capital– y Colonia, también forma un circuito que nos permitiría pensar en cierta autonomía. Pero, básicamente, la estructura que tenemos hoy no se expande por temas presupuestales”.

Gobernanza para completar

Hoy el Consejo Directivo Central (CDC), máximo órgano de conducción, de cuatro miembros, espera la asunción de Carlos Batthyány como rector. Lo acompañarán Marcelo Ubal, Álvaro Pena y Felipe Fajardo (a su vez, director del ITR del norte).

Consultado sobre los llamados en curso, uno para ocupar la dirección del ITR Suroeste y el otro para la dirección de educación, Ubal explicó que “el tribunal está evaluando”. En ambos casos se procesa “en dos etapas. Las propias bases establecen ese procedimiento. Se está terminando ahora la etapa de los internos, y se verá si algunos de los internos de carrera administrativa y técnica se postularon; el llamado cierra ahí”, detalló. En caso de que no haya quedado nadie, se sigue con la segunda tanda (externos), que puede llevar unos dos meses aproximadamente.

Sobre el llamado para cubrir el cargo de director general de Educación, dijo que “está en la etapa de entrevistas, me consta, en estudio de los méritos. Calculamos que se nos va a demorar un poquito más porque está más atrasado. En unos tres meses ya tendremos resuelto el tema”. “En ambos casos se presentaron menos internos y más externos” a la institución, explicó. “Aunque no hay plazos para que los tribunales se expidan y franqueen los ganadores al CDC, estamos tratando de apurar lo máximo posible”, aseguró.

El edificio en la calle Salto, franqueado su ingreso, se llovía. Ubal manifestó que “teníamos un problema con unos pluviales, pero ya está solucionado”.