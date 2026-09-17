Mary Vallio: “A uno no se le cruza por la cabeza otorgar un título” sin completar la carrera

El gremio docente del Instituto de Formación Docente (IFD) de Paysandú acompañó con un paro de 48 horas las reivindicaciones del colectivo nacional. Una medida puntual del Consejo, dictar clases virtuales en medio de un paro, y la expedición de títulos “de cartón” explican la conflictividad.

El IFD sanducero, que brinda varias formaciones, cuenta con 97 docentes y 1.300 estudiantes.

Las dirigentes Mary Vallio y Natalia Schäfer conversaron con la diaria sobre las razones de la medida y la creación de la Universidad de la Educación (UNED).

Vallio explicó que “el inicio de la medida tuvo que ver con el hecho que el Consejo de Formación en Educación [CFE] decidió que en los centros que estuvieran ocupados por los estudiantes los docentes tendrían que pasar a dar clases virtuales. El paro y esta ocupación (se estaba levantando) tienen que ver con esa resolución que se entiende que boicotea el derecho de los estudiantes de ocupar las instituciones. Porque si ellos ocupan y los docentes dan clases virtuales y se les pasa asistencia, la medida pierde fuerza”.

Schäfer agregó que se cuestiona la decisión por ser “un cambio en la modalidad de trabajo que no está consensuada con los docentes. Si bien hoy todo el mundo usa alguna plataforma, dar clases virtuales implica otras cosas, que no corresponderían a nuestro trabajo presencial”.

“Títulos de cartón”

Ambas explican que las ocupaciones iniciales de los estudiantes “tienen que ver con otra resolución del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública [ANEP] por la expedición de lo que nosotros llamamos títulos de cartón”. “Es un proyecto que entrega títulos a docentes que no terminaron su formación y que están trabajando en educación media”.

Schäfer acota que, “de hecho, se pide el 50% de la carrera o de una carrera afín, y con eso podés obtener el título. ¿Qué sentido tiene darle el título a alguien que tiene por ejemplo el 50% de la carrera aprobada? ¿Y por qué a nuestros estudiantes tienen que terminar el 100% de la carrera? Por eso les llamamos títulos de cartón”.

Para Vallio, “más allá de que son varios los docentes no formados (en todo el país), hay otras carreras en las que a uno no se le cruza por la cabeza otorgar un título sin terminarla. Acá hay una cuestión de especificidad”.

“Tanto de lo que uno tiene que enseñar como desde lo disciplinar. A ser docente se aprende, a enseñar se aprende. Muchos estudiantes que empezaron a dar clases sin haber terminado la carrera hoy en día tienen la posibilidad del [cursado] semipresencial, en donde vos podés trabajar y seguir estudiando. Hay otras facilidades que antes no estaban”.

“Nosotros estamos de acuerdo en que se ayude a esos trabajadores a obtener su título, pero mediante la formación. Esto se estaba negociando” con el CFE.

Schäfer incorporó el hecho que “pueden terminar con ciertas facilidades, sobre todo en cuanto a la asistencia, que de repente a un trabajador le puede costar venir tantas horas. Para ellos eso es lo que está pensado. Pero no estamos para nada de acuerdo con validar algunos cursos y dar un título”.

Consultadas sobre el vínculo con el CFE, que lo integran tres representantes de la ANEP, un docente y un estudiante, Vallio sostuvo que “últimamente no está tan fluido. Por ejemplo, por la Universidad de la Educación estamos todos unidos, pero en otros ámbitos no”. “Son mayoría los que llamamos políticos. A veces los mandatos políticos van por encima” de los educativos.

En relación con las negociaciones con el CFE, Vallio comentó que “hoy [por el lunes 14] se hizo una tripartita que finalizó hace un momento. Entendemos que quedó en suspenso lo de los títulos hasta el jueves [17] que se va a hacer una nueva instancia. Además, el pasaje a la virtualidad está en suspenso. Por eso estamos levantando la ocupación”.

“Esto es un avance. Finalizado el conflicto por la virtualidad, todavía nos queda el otro conflicto, el de la titulación. O sea, lo que se dejó en suspenso. Se había nombrado un equipo de trabajo para ver lo de la titulación. Esperamos que se ponga en marcha”, dice Schafer.

UNED: “la sociedad es la que puede presionar” y ello puede “repercutir en los legisladores”

Vallio señala con claridad que “nosotros como sindicato estamos a favor de la UNED. Estamos trabajando en diferentes instancias. Sobre todo, para llevar el tema a la calle. Porque una de las cosas que vemos es que el tema de la UNED queda bastante circunscrito a los docentes y los estudiantes. El tema está como encapsulado”.

“A nivel parlamentario no está fácil la cosa. Porque se necesitan [para aprobar la creación] mayorías especiales. Creemos que la sociedad es la que puede, de alguna manera, presionar y eso puede repercutir en los legisladores”. Sobre el tema ya hubo una actividad en Paysandú con presencia del Ministerio de Educación y Cultura y otras instituciones y organizaciones.

“Este jueves hay asambleas territoriales, que si bien son por otra razón, el tema universidad estará presente. Nosotros como sindicato vamos a intentar siempre que se ponga el tema de la UNED arriba de la mesa”, concluyó Vallio.