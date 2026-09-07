Centro Universitario de Paysandú será escenario de las III jornadas académicas internacionales

Sede de la Universidad de la República de Paysandú (archivo, junio de 2026).

Las Jornadas trinacionales reunirán durante dos días a docentes de Argentina, Brasil y Uruguay. Cuatro ejes animan el debate entre universitarios.

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La apertura de las III jornadas académicas internacionales será el próximo miércoles 9 a las 9.00 en el centenario Teatro Florencio Sánchez y estará a cargo del reelecto director del Cenur Litoral Norte, Mauricio Cabrera, el coordinador de la Comisión del interior, Líber Acosta y el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera.

Sobre cuatro los ejes centrales: los desafíos de la docencia en la educación superior, integración y desarrollo en la educación superior, la educación superior en la comunidad y en los territorios y perspectivas transversales por la inclusión en la educación.

La organización está a cargo del Comité Binacional Argentina-Uruguay, integrado por la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) y el Centro Universitario Regional (Cenur) Litoral Norte de la Universidad de la República (Udelar) en conjunto con la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC), el Campus Regional de Educación Tecnológica Litoral Norte de UTU y el Instituto de Formación Docente (IFD) “Ercilia Guidali de Pisano”.

En la convocatoria, la integración del comité binacional manifestó que “las Jornadas de educación superior se han consolidado como un espacio relevante para el intercambio académico en la región, promoviendo el diálogo, la cooperación interinstitucional y la construcción de enfoques innovadores en torno a la internacionalización de la educación superior”.

Las instancias académicas, agregó que “tienen como propósito fortalecer la integración entre Argentina, Uruguay y Brasil a través del intercambio de conocimientos y experiencias en el ámbito educativo.

Inspirado en la idea de la educación superior como un bien público social y un derecho humano universal, este encuentro “convoca a docentes y estudiantes a compartir investigaciones, reflexiones y experiencias de extensión que promuevan la democratización del conocimiento y la justicia social”.

Se debate en la región

El comité sustenta que “se valorarán contribuciones que, desde el marco de la educación superior como bien público social y derecho humano universal, promuevan miradas integrales y articuladas. Se alientan aportes sobre cultura digital y tecnologías emergentes, especialmente inteligencia artificial, considerando criterios de uso responsable: ética, integridad académica, protección de datos, accesibilidad, transparencia y sesgos, así como sus impactos educativos y territoriales”.

Días pasados en el Instituto de Formación Docente con presencia del ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, del presidente del Consejo de Formación en Educación, Wilson Fernández Val y la educadora, y ex directora del Instituto, Silvia Grattarola, se realizó un conversatorio sobre la formación universitaria de los docentes de todo el sistema educativo.

El gobierno presentó una ley de creación de la Universidad de la Educación con autonomía y cogobierno. El proyecto está a estudio en el Senado.