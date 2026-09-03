Mahía: “La Universidad de la Educación es una oportunidad para el interior y puede mejorar sustancialmente la formación docente”

El ministro de Educación y Cultura defendió la creación de la casa de estudios y señaló que el proyecto, actualmente a estudio del Senado, podría quedar definido antes de fin de año.

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El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, llegó a Paysandú con el objetivo de proponer el proyecto que se encuentra actualmente a estudio de la Comisión de Educación del Senado, y, según expresó a la diaria, existe una aspiración de que el Parlamento pueda “laudar” el tema antes de fin de año.

Subrayó que la iniciativa permitiría que los docentes obtengan títulos universitarios y destacó el papel que tendría el interior del país. También repasó las políticas educativas y culturales que impulsa el gobierno.

Para Mahía, la iniciativa representa especialmente una oportunidad para el interior del país, al permitir que miles de estudiantes puedan acceder a una formación universitaria vinculada a la docencia sin tener que trasladarse a Montevideo.

“Para mí es una propuesta que tiene que estar pensada para el Uruguay del futuro, que el país ya necesita”, sostuvo. A su entender, si Uruguay pretende transformar la educación y mejorar la calidad de los aprendizajes, la formación docente constituye un capítulo fundamental.

El ministro consideró que una mejor preparación de maestros y profesores puede tener un impacto directo en los aprendizajes de los estudiantes. “Puede mejorar sustancialmente la formación de los docentes, que son clave para el aprendizaje de los estudiantes”, afirmó.

El salto a la formación universitaria

Mahía explicó que actualmente existen carreras universitarias en distintos puntos del país, pero que la diferencia radicaría en transformar los actuales institutos de formación docente en una institución universitaria.

La futura Universidad de la Educación tendría presencia en 32 sedes de todo el territorio nacional. De concretarse el proyecto, los docentes podrían acceder a títulos universitarios, como licenciaturas en Magisterio o Profesorado, incorporando además componentes de investigación y extensión.

El ministro remarcó que no se partiría desde cero, ya que existe una estructura instalada, con docentes, funcionarios, locales y estudiantes. Por esa razón, estimó que el costo para el Estado sería sustancialmente similar al presupuesto que actualmente se destina a la formación docente dentro de la Administración Nacional de Educación Pública.

“No hay que crear una estructura nueva. No hay que invertir en cosas que ya están invertidas”, afirmó.

El proyecto requiere una mayoría especial de dos tercios de cada cámara, por lo que su aprobación dependerá de acuerdos políticos. Mahía entiende que la discusión de fondo pasa por definir si Uruguay está dispuesto a darle al interior una nueva alternativa de educación universitaria pública.

¿Qué lugar tendría Paysandú?

Consultado específicamente por Paysandú, el ministro destacó el desarrollo terciario y universitario que tiene el departamento, aunque evitó adelantar una eventual sede de la futura institución.

“Paysandú es uno de los lugares de mayor desarrollo terciario y universitario del país”, afirmó, al tiempo que mencionó el peso que tiene el litoral en materia de educación superior.

Sin embargo, aclaró que todavía no está definido qué lugares ocuparía la Universidad de la Educación. “No te quiero decir que es para Paysandú en específico, porque estaría diciendo algo que no está definido”, explicó.

Para Mahía, la discusión debe trascender las disputas territoriales y concentrarse en la necesidad de concretar la institución.

Recuperación de la asistencia y desigualdad educativa

Durante la entrevista, el ministro también evaluó el desarrollo del año lectivo y aseguró que se vienen cumpliendo algunas de las metas planteadas.

Entre ellas mencionó la recuperación de la asistencia de estudiantes que habían discontinuado su presencia en los centros educativos. Luego de las vacaciones de julio, equipos concurrieron a distintos hogares y, según informó, se logró recuperar a unos 3.000 estudiantes.

También destacó el incremento de la cobertura de los comedores liceales y de la alimentación, así como la entrega del bono escolar a unos 160.000 escolares.

No obstante, Mahía reconoció que persisten dificultades importantes, especialmente en los segundos tramos de la educación media. La preocupación central está vinculada a las diferencias entre estudiantes según las condiciones socioeconómicas de sus hogares.

“Hay que tener mucho cuidado con la brecha que se genera en la sociedad entre quienes egresan, porque salen mayoritariamente de hogares con posibilidades económicas potentes, y los otros que no lo hacen”, sostuvo.

Para el ministro, reducir esas diferencias requiere políticas sostenidas en el tiempo y una fuerte presencia del Estado. En ese sentido, enumeró el crecimiento de la cobertura en educación inicial, las becas, el bono escolar, las herramientas de Ceibal, el trabajo de las maestras comunitarias, las escuelas de tiempo completo y el fortalecimiento de los comedores.

“Ahí es donde va la vida y ahí es donde tiene que jugar el Estado”, afirmó.

Cultura y presencia del MEC en el interior

Mahía también destacó el incremento de los fondos concursables y el despliegue territorial del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Señaló que las inscripciones para los fondos se encuentran abiertas y valoró las actividades culturales que se desarrollan en el interior.

Además, confirmó el proceso de reinstalación de los antiguos Centros MEC, ahora bajo la denominación de Espacios MEC. La propuesta busca recuperar una presencia territorial que permita acercar actividades y servicios culturales y educativos a distintas localidades.

“Estamos en esa transición”, explicó el ministro, quien señaló que se están buscando espacios físicos donde instalar estos nuevos centros. Mahía también destacó el trabajo del Sodre, la Dirección Nacional de Educación, la Dirección Nacional de Cultura y las políticas vinculadas al patrimonio como parte de un despliegue territorial que, según afirmó, busca fortalecer la presencia del Estado en todo el país.