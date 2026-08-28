MGAP busca fortalecer programa regional de manejo de plagas y enfermedades hortícolas

El apoyo será por dos años, de setiembre de 2026 a julio de 2028, sujeto a evaluación anual.

Para guardar este artículo y leerlo después, ingresá o creá una cuenta .

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), por intermedio de la Dirección General de la Granja (Digegra), evalúa las propuestas presentadas cuyo objetivo es “fortalecer el programa de manejo regional de plagas y enfermedades hortícolas basados en estrategias de producción sostenible, transiciones agroecológicas, producción integrada u orgánica, preservando la salud de quienes trabajan y viven en los sistemas hortícolas del medio rural y consumidores, y salvaguardando el ambiente, mercados y canales de comercialización”.

Para acceder al apoyo financiero hay que cumplir una serie de requisitos. Tras la convocatoria, que cerró el 21 de agosto, se evalúan las propuestas.

El programa regional sobre manejo de plagas y enfermedades hortícolas está integrado por 177 productores, tiene 95 hectáreas de horticultura protegida y 244 de cultivos de campo. También cuenta con 22 ingenieros agrónomos, que brindan asistencia técnica, y 15 personas, que realizan los monitoreos. El apoyo será por dos años, de setiembre de este año a julio de 2028, sujeto a evaluación anual.

Los montos no son tan significativos: para hasta diez productores se asignan 31.350 pesos mensuales (3.135 por productor). A partir de 11 y hasta 40 se agregan 1.565 pesos por productor; desde el 41 en adelante se agregan 1.045 pesos por cada uno.

¿Qué pedían?

La Digegra solicitó, a los efectos de la presentación, la existencia de una “organización patrocinante (OP)”. Esta “es la figura que reúne a los distintos componentes de la propuesta a efectos de ejecutar el plan y gestionar los recursos humanos y económicos, en coordinación con el Comité Técnico del Programa”.

La OP es la “responsable de la gestión del uso, rendición y devolución de los fondos no ejecutados y/o no documentados destinados al mismo”, informa la Digegra.

Los patrocinadores pueden ser “organizaciones de productores, cualquiera sea su forma jurídica”, siempre que “asuman la responsabilidad de presentar la propuesta, así como los aspectos administrativos y de gestión”.

Por otra parte, los postulantes debieron “presentar certificados de la Dirección General Impositiva (DGI) y Banco de Previsión Social (BPS) vigentes”. “En caso de cooperativas, certificado de cumplimiento regular de obligaciones expedido por la Auditoria Interna de la Nación”.

Digegra dice que es inhabilitante “mantener incumplimientos y/o rendiciones de cuentas pendientes por cualquier concepto [con esta dirección] al momento de realizar los desembolsos”.

Es imprescindible, recordó, “contar con comprobantes de entrega de envases vacíos de plaguicidas en centros de recolección primario o centros de acopio del último año”. Se solicitará número y fecha de la entrega de constancia de envases vacíos.

Hubo otros requisitos, como contar con carné de aplicador vigente y con seguro granjero. El diseño armado por la Digegra prevé que “el asesoramiento deberá estar a cargo de las y los ingenieros/as agrónomos involucrados/as en el seguimiento, asistencia técnica y capacitación durante la ejecución de los proyectos, quienes serán evaluados/as”.

La Digegra tendrá en consideración la eventual participación de los productores en el proyecto “Producción e introducción de agentes de control biológico en el manejo regional integrado de insectos y enfermedades de hortalizas”.

Con este proyecto la dirección especializada en la materia del MGAP busca “minimizar la utilización de fitosanitarios de síntesis química, mitigando así el riesgo de presencia de residuos en frutas y hortalizas, reduciendo los impactos ambientales, protegiendo la salud y seguridad de las y los trabajadores del sector, y promoviendo una forma sustentable y regenerativa de producir, en armonía con el ambiente y con un claro compromiso con la inocuidad de los productos de la granja”.