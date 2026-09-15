Alejandro Henry destacó el impacto de María Dolores y anunció la incorporación de 25.000 hectáreas a Colonización

El presidente del INC participó en la jornada de encuentro de colonos en la Meseta de Artigas y resaltó la importancia de fortalecer el arraigo rural, la producción familiar y los emprendimientos colectivos.

El presidente del Instituto Nacional de Colonización (INC), Alejandro Henry, destacó el valor de la jornada realizada en la Meseta de Artigas el jueves y anunció la meta de incorporar 25.000 hectáreas durante el período de gobierno. Además, resaltó los resultados del proyecto productivo de María Dolores, que benefició a casi 150 productores.

En el marco de la conmemoración de los 211 años del Reglamento de Tierras de Artigas, Henry valoró el encuentro como una instancia de intercambio con productores y organizaciones vinculadas al sector. “Es una fecha muy emblemática de los 211 años del Reglamento de Tierras de Artigas”, dijo Henry, quien recordó que la actividad es organizada por la Regional Paysandú del instituto y que existe una estrecha relación entre la propuesta artiguista de redistribución de tierras y la misión de Colonización.

El jerarca destacó la importancia de que el directorio mantenga un contacto directo con la población rural, escuchando sus problemáticas y analizando propuestas para mejorar el acceso a la tierra.

Despoblamiento rural y acceso a la tierra

Durante la entrevista con la diaria, Henry se refirió a los datos presentados del Censo General Agropecuario 2024 y sostuvo que las cifras permiten dimensionar una realidad que el instituto observa de manera permanente: la pérdida de productores y el despoblamiento de la campaña. “Es ponerle número a una realidad que uno vive todos los años”, expresó. En ese sentido, indicó que se busca, desde las herramientas disponibles, mitigar esa tendencia y generar oportunidades para que más personas puedan permanecer en el medio rural.

El presidente del INC remarcó la importancia de que los uruguayos tengan posibilidades de emprender actividades productivas en el territorio nacional y de evitar que la tierra quede concentrada en manos extranjeras. Consultado sobre la superficie administrada por el instituto, explicó que Colonización posee aproximadamente 400.000 hectáreas en propiedad, a las que se suman unas 150.000 hectáreas afectadas a la Ley de Colonización, aunque pertenecen a los propios colonos.

La meta de incorporar 25.000 hectáreas

Henry señaló que la dinámica del instituto permite que permanentemente se asignen tierras a nuevos colonos a medida que quedan fracciones disponibles. Explicó que cuando un colono deja la producción, se prioriza a sus hijos, si los tiene, y, en caso contrario, se considera a jóvenes que buscan acceder a la tierra. Según informó, durante el año pasado quedaron 56 fracciones libres, que fueron adjudicadas de acuerdo con esos criterios.

Asimismo, indicó que el actual gobierno se propone incorporar 25.000 hectáreas en todo el período, con el objetivo de aumentar la cantidad de tierras del Estado y focalizar las compras en zonas estratégicas. En ese marco, destacó la adquisición de la estancia María Dolores, ubicada en una zona con una importante presencia de pequeños productores lecheros. “El 50% de esa área que usan los productores es arrendada”, explicó, al referirse a las dificultades de tenencia de la tierra que enfrentan muchas familias.

Henry subrayó que los contratos con Colonización brindan estabilidad y permiten realizar inversiones a largo plazo, ya que los productores cuentan con mayor seguridad sobre la permanencia en los predios, y señaló que Paysandú y Artigas se encuentran entre los departamentos con mayor cantidad de tierras del instituto. En el caso de Paysandú, destacó la diversidad de rubros productivos, que incluye horticultura, ganadería y lechería.

También valoró el trabajo de la Regional Paysandú en el desarrollo de campos de recría y bancos de forraje, herramientas que permiten ampliar el alcance de Colonización más allá de la asignación de una fracción individual. “Es una forma de agrandar los pequeños predios, porque parte de la producción se hace fuera del predio, en predios colectivos”, acotó.

Según Henry, estos emprendimientos permiten que más familias accedan a recursos productivos y que las propias organizaciones de productores administren los proyectos, fortaleciendo el papel de las gremiales y de las comunidades locales.

María Dolores: casi 150 productores beneficiados

Uno de los principales ejemplos mencionados por el jerarca fue el proyecto productivo de María Dolores, cuya puesta en marcha calificó como “muy rápida” y exitosa. Henry explicó que, desde la adquisición del campo en agosto del año pasado hasta el mismo mes de este año, se cosecharon 6.700 toneladas de maíz, se pusieron en funcionamiento diez equipos de riego y se produjeron 3.000 toneladas de planta entera de maíz.

El proyecto alcanzó a 125 productores de grano y 17 productores de planta entera, lo que representa casi 150 beneficiarios, en un año marcado por una sequía extrema en el sur del país. “Todo este alimento significa más vacas en ordeñe en los tambos y poder amortiguar una situación climática súper compleja”, afirmó.

El presidente del INC adelantó que el proyecto volverá a plantar maíz y que, posteriormente, se prevé avanzar hacia una rotación agrícola-forrajera, con el objetivo de aumentar su impacto productivo.

Incidencia en el empleo y la producción lechera

Henry también destacó el potencial económico de María Dolores y su impacto en la cadena láctea. Según estimaciones basadas en datos del Instituto Nacional de la Leche, por cada 1.500 litros de leche producidos se genera un puesto de trabajo en la industria.

Las 6.700 toneladas de maíz producidas en el proyecto pueden equipararse, en términos de alimento, a aproximadamente 6,7 millones de litros de leche, lo cual, afirmó, tendrá un impacto significativo en el mediano y largo plazo.

La experiencia, que articula a cinco gremiales de productores, es considerada por el jerarca como un modelo novedoso de participación colectiva y una muestra del potencial que tienen las políticas de acceso a la tierra cuando se combinan con infraestructura, organización y apoyo a la producción familiar.