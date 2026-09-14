Pedro Russi: la discusión no tiene que ser solo sobre dispositivos, plataformas, sino también sobre la IA

Para el investigador sanducero, las elites mundiales “están atacando las formas de gobernanza, de la salud, de la educación, en un sentido micro y macro”.

En diálogo con la diaria, el docente e investigador universitario Pedro Russi, adscripto al Departamento de Ciencias Sociales del Cenur Litoral Norte, reflexiona sobre la Inteligencia Artificial y sus consecuencias.

Para este investigador, las elites mundiales “están atacando las formas de gobernanza, de la salud, de la educación, en un sentido micro y macro”. Las escuelas de las elites, “tienen música, teatro, literatura, estudian. Parker, socio de Zuckerberg dice que dios nos perdone por lo que estamos creando. Esa es la cuestión”.

¿Qué sería o qué es la inteligencia Artificial? ¿Es una metatecnología?

No es ni inteligente ni artificial (IA) y eso es importante decirlo porque no es inteligente porque no tiene las características de lo que se entiende como inteligencia, en el sentido de la autonomía de la inteligencia.

La inteligencia artificial es un sistema lógico de funcionamiento. Lo es porque sigue una dinámica de relación algorítmica, que permite una determinada dinámica de información, tener determinados datos para producir otros.

La IA es una lógica, es una articulación lógica de muchos datos y eso es lo que, a veces, se confunde con la idea de autonomía. Maneja una cantidad muy amplia de información que hace que se crea que es inteligente y que tiene conciencia. El dato humano es un insumo central.

La llamada IA es importante por los soportes que nosotros tenemos para la misma, como los bots, los chat, el chat gpt, el deepseek, el cloud, todo eso.

¿Hablamos entonces de un sistema lógico?

Es un sistema lógico que trabaja con información y articulando esa información propone otras posibilidades. Pero hay una base que es información dada por el ser humano. Millones de personas contratadas a bajísimo precio, casi de esclavitud, van poniendo datos, cargando información, para ir completando los casilleros propuestos por las empresas que están justamente por detrás.

En determinados países del mundo, específicamente en lugares más desfavorecidos económicamente, empleadas domésticas que están haciendo su actividad con cámaras celulares prendidas en una vincha, van filmando cómo cocinan o cómo limpian y esos son datos se están suministrando a las empresas para que después se puedan crear los famosos robots de limpieza que van apareciendo con antropomórfica; con forma humana. Objetivo: cambio civilizatorio

¿Se plantea un cambio civilizatorio?

Sí, es un objetivo. Si nosotros tomamos Palantir, está Peter Thiel y Alex Karp, que son los referentes, pero hay otros más. Lo que están proponiendo, ya se proponía en los años 90, con las plataformas de pago. Lo explicitan en el texto que hace Palantir en los 22 tópicos que redactaron sobre la IA.

¿Cómo lo están procesando?

Está dentro de esos 22 puntos que decía, pero también dentro de un libro que tiene unas 400 páginas, que es de Elon Musk. Palantir, una de sus propuestas es cómo hace el cambio civilizatorio; que no es a corto plazo, ni puntual, ni ahora, sino que es a largo plazo. Estamos viviendo uno de los resultados de ese largo proceso iniciado en los 90. Se trata de romper con los tejidos que sustentan una sociedad.

¿De qué tejidos que sustentan la sociedad hablamos?

El Estado, la salud, la educación, el trabajo y el tipo de gobernanza. Y no es por casualidad que ellos atacan los espacios democráticos, por eso se los denomina como neofascismo, neoconservadurismo o neoderecha. No es casual que los 12 que sustentan al gobierno de Trump, son personas de la tecnología. Argentina se ha vinculado con Palantir

Argentina y Brasil hicieron un convenio con Palantir. Hay una lógica que se viene construyendo hace mucho tiempo, donde la tecnología no solamente no es ajena a nuestro cotidiano, sino que es una forma también de construcción mental.

“Hay un negacionismo del conocimiento”

¿Qué sería un cambio civilizatorio?

En el momento que Bukele en El Salvador instala la salud pública a través de la IA y todos los datos que se suministran, son formas de concebir la salud totalmente diferente, donde la relación médicopaciente no está más. Es una reconfiguración de la geopolítica.

Por ejemplo, yo Pedro que tengo una determinada situación de salud informo a una base de datos para que ellos se junten y me den un resultado, totalmente fuera de la interacción, fuera de los signos, no hay una intermediación; ¿se entiende por dónde está el cambio civilizatorio? El asunto es como mentalmente me relaciono con esos datos, los mismos tienen un lugar y es ahí donde está la reconfiguración civilizatoria. Es un lugar de saber absoluto, casi puro, trascendental, un ámbito religioso, hacemos un acto de fe.

Si lo llevo al ámbito de la política empiezo a decir, como (Javier) Milei vamos a hacer un país de la IA; vamos a juntar toda la información y a hacer un Parlamento de IA, porque nos ofrecerá una verdad absoluta.

En este cambio civilizatorio hay un negacionismo del conocimiento, se empieza a eliminar toda posibilidad de conocimiento, es decir, toda posibilidad de construcción creativa de la duda, que es lo que me permite conocer.

¿La inteligencia artificial le disputa el poder al trabajo intelectual?

Yo estoy en desacuerdo con esa lectura. Cuando digo que la IA disputa el proceso intelectual, la estoy poniendo en el mismo estatus humano. La forma en la cual nosotros vamos pensando, la diversidad que tenemos, el hecho de darle un estatus, de creer que estamos hablando con alguien humano, humanizamos eso.

¿Pero por qué dejamos de ser humanos?

Porque empezamos a no reconocer nuestras potencialidades que tenemos en los procesos mentales, Lo que nos responde la IA es consecuencia que nosotros le aportamos datos. Al darle un sentido de humanidad es donde se da el cambio civilizatorio.

Por ejemplo, en EE.UU. en pequeñas comunidades hay ciertas resistencias, particularmente a la instalación de data centers. ¿Hay suficiente debate sobre estas cuestiones?

El debate se está dando, pero es insuficiente. En el momento que la información circula por determinadas vías y cuando los dueños de las mismas pueden cortarlas se elimina la posibilidad del debate. Estamos en una sociedad donde los encuentros para debatir son cada vez menos.

La elite no utiliza computadores en las escuelas. Eso es una cuestión interesante.

¿Qué interpretación le das?

Hacen una escuela de elite. Tienen música, teatro, literatura, estudian. El propio Zuckerberg, dice que dios nos perdone por lo que estamos creando. Esa es la cuestión. Palantir dice que hay que devolverle a Silicon Valley todos los que nos ha dado. Eso significa darle el poder que merece, que es este poder organizativo.

¿Decis que se elimina todo proceso analítico?

Es que cuando yo domino un tejido social y cuando le saco los elementos que puedan ser disruptivos; se pierde conocimientos que puede instalar una duda. Si yo solamente te ofrezco y te hago creer que pasar de clase es igual a tener conocimiento, hay como un determinismo.

Hay una eliminación de todo proceso analítico. Por eso este movimiento es un negacionismo más fuerte que el que hubo en la Edad Media. Cuando yo tengo una clase que piensa y una clase que obedece, preciso que esta clase que obedece no ofrezca ningún riesgo de subversión. Una cosa fue pensarlo muchos años atrás y otra, ahora, con la cantidad de elementos y dispositivos tecnológicos que tenemos. No es casualidad que la creatividad en la arquitectura, en lo musical se haya reducido y que los productos que vemos son cada vez más repetitivos.Las elites generan pienso

Estamos en un tejido donde el proceso mental que se reproduce es el de 0.1.0.1. Donde yo, a nivel cerebral, reduzco las posibilidades de dinámicas de interacción sináptica creativa. Peter Thiel viene del área de la filosofía, Alex Harvey también de la filosofía y la historia; áreas humanas. Pero en estas empresas hay psicólogos, neurólogos, neurocientista, pensando cuáles son los puntos clave. Eso en los juegos está.

El pizarrón sustento innovador

Si yo le saco el arte, la expresión, la creatividad a las masas van a tener menos posibilidades. Ahora, si yo esto se lo doy a una elite va a tener las posibilidades de salir del 0.1. Pero la salida del 0.1 no es por una cuestión creativa, es por cómo puedo implementar dinámicas de control del poder.

¿Se puede decir que la IA es un terremoto?

Yo creo que sí. Pero a mí lo que más me preocupa, va por otro lado. La IA es la misma sensación que un dicho portugués: “agua bate na pedra dura , pega tanto até que fura”, es decir, cuando el agua va goteando sobre una piedra dura, golpea tanto que la destruye.

¿Sobre lo instrumental y no lo conceptual?

La preocupación en la Udelar, es si los estudiantes copian o no, si nosotros como docentes utilizamos la IA para ser más dinámicos; creativo. Yo no utilizo IA, utilizo el pizarrón. Fui objeto de una investigación porque utilizaba una tecnología distinta. Voy armando la clase, vamos hablando y voy haciendo dibujos y haciendo grafos que es justamente cómo el razonamiento se va construyendo.

Eso les pareció a los estudiantes una tecnología innovadora. La Udelar está preocupada en cómo utilizar las plataformas para hacer las cosas más show, más espectaculares, creyendo que eso es incorporar IA. Se está dando esta discusión. Yo quisiera preguntarles a muchos de los que utilizan IA si explican lo que implica esto en el ámbito de la civilización, del trabajo, de la salud, en dónde podemos vivir.

Elon Musk lo pone justamente en su libro y dice la idea que tenemos que irnos, lo que se está haciendo acá según ellos es un experimento porque ellos se quieren ir a otro planeta. La literatura tiene un enorme potencial La literatura tiene una potencia interesantísima. Ray Bradbury y todos esos autores se leen en la educación de élite…y se estudian. Y se estudia Shakespeare y se escucha música clásica.