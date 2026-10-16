MEC, ANEP e Intendencia de Paysandú amplían alcance de políticas educativas nacionales y departamentales

La firma de un convenio permitirá articular el programa +Talentos con las becas Butiá y “avanzar hacia un sistema nacional de becas” para estudiantes de educación media.

Este jueves se concretó la firma de un convenio entre la Dirección Nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el gobierno departamental de Paysandú, con el objetivo de ampliar y dar continuidad a políticas de acompañamiento para jóvenes que cursan educación media.

“El convenio permitirá dar mayor alcance a una experiencia como el programa +Talentos e incorporarla a una política pública nacional”, afirmó el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, durante la firma. El programa, desarrollado por la intendencia, comenzó como un plan piloto en 2022 y ya cuenta con tres generaciones de estudiantes que han transitado por la propuesta.

La iniciativa del convenio busca también “avanzar hacia un sistema nacional de becas”, según explicó el director nacional de Educación, Gabriel Quirici, mediante la ampliación de los recursos destinados a las becas Butiá, dirigidas a estudiantes de educación media. En ese sentido, subrayó la importancia de brindar herramientas para que “el derecho a la educación se pueda ejercer sin obstáculos económicos” a través de apoyos que incluyan equipos multidisciplinarios y alimentación.

Según explicó Olivera, el programa nace con la necesidad de atender la realidad de los jóvenes pertenecientes a los dos quintiles más bajos, a través de un acompañamiento “extrahorario, pedagógico y socioemocional”, que cuenta con la participación de asistentes y psicólogos que también brindan apoyo a la tarea de los docentes, con el fin de aportar herramientas para lograr el egreso de estos estudiantes.

Olivera señaló que una evaluación realizada por el Banco Interamericano de Desarrollo mostró una mejora en la tasa de egreso de los estudiantes de Paysandú que participaron del programa y dijo que en 2019 eran dos de cada diez jóvenes los que culminaban la educación media, mientras que luego de la implementación del programa esa cifra pasó a ocho de cada diez.

El intendente también habló sobre “resignificar el valor de lo departamental” con la intención de descentralizar el diseño y la ejecución de políticas públicas. A su vez, señaló que espera que esta política pueda “escalar” y sumar a más organismos en su integración. En ese sentido, reivindicó la importancia de articular con los organismos nacionales y sostuvo que, más allá de sus “competencias” formales, las intendencias tienen “incumbencias” que las llevan a involucrarse en asuntos como la educación.

Por su parte, el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, destacó que el convenio permite dar continuidad a una experiencia piloto de la administración anterior que había mostrado “buenos resultados”, según señaló. En ese sentido, valoró el trabajo conjunto con los gobiernos departamentales y afirmó que, en materia educativa, “lo único que tenemos para hacer con las intendencias es ganar”, en referencia a la posibilidad que tienen de articular acciones desde la cercanía con los estudiantes.

Además, Caggiani sostuvo que este tipo de acuerdos contribuye a dar continuidad a las políticas públicas en materia educativa, lo que destacó como uno de los “déficits” que tiene Uruguay, ya que con cada cambio de gobierno suele aplicarse “una receta nueva”.