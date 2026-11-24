La política, coordinada a través del MEC, alcanzó a beneficiar a 24.000 estudiantes de educación media durante 2026 y prevé aumentar cantidad de apoyos el año que viene.

El liceo 2 de Paso Carrasco, ubicado en el predio del Parque Roosevelt, fue el escenario elegido este lunes por las autoridades de la educación para anunciar una nueva edición de las becas Butiá, cuyo período de inscripción para nuevos postulantes comenzará el próximo 30 de noviembre.

Estas becas son otorgadas a estudiantes de educación media de todo el país, quienes, en varios pagos distribuidos entre abril y diciembre y dependiendo del grado de cursada, reciben un monto de hasta 25.000 pesos uruguayos anuales para contemplar los gastos vinculados a su educación. El programa pasó de atender a 14.700 estudiantes el año pasado a cubrir a 24.000 durante el 2026, cifra que superó lo informado meses atrás, cuando se realizó un balance de la primera convocatoria realizada por el actual gobierno.

El programa, que tiene alcance nacional, tiene como objetivo alcanzar a 35.000 estudiantes en su próxima edición y continuar ampliando su alcance hasta llegar a 70.000 beneficiarios para el final del quinquenio del actual gobierno.

La política, que es coordinada por el Ministerio de Educación y Cultura desde la Dirección Nacional de Educación junto con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), también cuenta con el apoyo y la participación de Ceibal. Este último organismo es el que aporta la infraestructura tecnológica para gestionar las postulaciones y facilitar el acceso de los estudiantes a la información y al proceso de inscripción a través de la web.

Además, la política es articulada entre el Instituto Nacional de la Juventud, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, el Ministerio de Desarrollo Social, Banco República, Banco de Previsión Social y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

El director nacional de Educación, Gabriel Quirici, destacó durante la jornada que el programa de becas se trata de la “mayor inversión histórica en adolescencias en la educación del país” y agregó que se trata de una política de becas que “acompaña” y que no solo brinda “transferencias”. En ese sentido, explicó que el conjunto de instituciones que trabajan para la ejecución de las becas lo hacen sabiendo que quienes las reciben “precisan otros tiempos” para “recomponer” la “desigualdad”, que no solo afecta a algunos estudiantes en términos económicos, sino que también se manifiesta de forma “territorial, cultural, racial y de género”, señaló.

A su vez, Quirici señaló que las becas no constituyen una política que parte de cero, sino que representan una “acumulación positiva” de experiencias e iniciativas que se refleja en este tipo de políticas. Entre ellas, mencionó la incorporación de convenios con INAU y el proyecto Más Talento, desarrollado junto con la Intendencia de Paysandú. Según señaló, esta articulación apunta a avanzar hacia la construcción de un Sistema Nacional de Becas con características que permiten realizar “seguimiento” y “evaluación” de las políticas.

Gabriela Pérez, directora de la Dirección Sectorial de Integración Educativa de ANEP, destacó durante la presentación que el “nuevo modelo de becas” superó “significativamente” la meta de cobertura prevista para este año. Según detalló, al tomar como punto de partida el número de becas otorgado el año pasado, este año se estableció como objetivo otorgar alrededor de 21.600, cifra que fue superada, según detalló.

Pérez señaló que es necesario “seguir mejorando” en el proceso de implementación de la política, pero dijo que ese trabajo “solamente es posible si hay un compromiso” por parte de los equipos responsables de cada institución que forma parte del programa.

En cuanto al proceso de inscripción, quienes hayan recibido el beneficio durante 2026 y no hayan sido informados sobre una interrupción de la beca al 31 de diciembre de este año, no deberán volver a postularse, ya que su postulación será automática. El único requisito será cumplir con el criterio de edad establecido: tener entre 11 y 21 años.

Por otra parte, la edición 2027 incorporará dos criterios adicionales para el acceso a las becas. Uno de ellos será contar con una cuota STEM, orientada a promover la igualdad de género en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. El otro, habilitará a equipos territoriales vinculados a la estrategia educativa a postular estudiantes para que puedan acceder al beneficio.

Las inscripciones para postular a la obtención de las becas estarán abiertas a partir del 30 de noviembre de este año hasta el 15 de marzo de 2027 a través del sitio web de becas Butiá.