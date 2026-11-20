El director nacional de Educación recordó que las resoluciones del plenario que se tomen por dos tercios de los votos serán incorporadas a la política educativa.

El Congreso Nacional de Educación (CNE) cerró la fase de asambleas territoriales con la participación de 11.600 personas en esas instancias. No obstante, el director nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, Gabriel Quirici, dijo a la diaria que, si se cuenta a quienes participaron en reuniones que no llegaron al quorum para ser consideradas formalmente, en total fueron unas 15.000 personas que se juntaron a conversar y hacer propuestas sobre la temática.

En ese sentido, Quirici dijo que en esta edición del CNE el quorum de las asambleas territoriales fue más exigente que en los anteriores dos congresos y que, pese a ello, se superó la cantidad de asambleas con relación a esas dos instancias. Según el jerarca, ello tiene un valor especial de acuerdo con el contexto de época, ya que en la actualidad, y particularmente después de la pandemia, el encuentro presencial cuesta más en general.

El director nacional de Educación valoró también la diversidad que existió en la participación, que era abierta a la ciudadanía en general y no únicamente a quienes son parte del sistema educativo. Al respecto, contó que hubo una asamblea de uruguayos en el exterior, pero también en cárceles, en espacios de formación militar, asambleas de vecinos, cooperativas, clubes deportivos y también hubo reuniones por gente vinculada a la producción rural.

Por su parte, Quirici se refirió a la “garantía de transparencia” de las asambleas, que en todos los casos contaron con actas que están publicadas en la web del CNE y la organización del congreso tiene las cédulas de identidad de todos los participantes. En particular, destacó especialmente que en las asambleas no hay cargos ni espacios de poder en juego y que simplemente se trata de ciudadanos aportando a la construcción de la educación uruguaya.

Consultado al respecto, el jerarca valoró la participación lograda en departamentos como Treinta y Tres, Cerro Largo, Artigas o Salto, en donde se superaron los máximos de asistencia esperados con base en lo que había ocurrido en los anteriores congresos. Además, señaló que en el último congreso, realizado en 2017, costó particularmente la realización de asambleas en Montevideo, pero en esta instancia se organizaron más del doble de reuniones que en dicha instancia.

Quirici entendió que para el éxito de la convocatoria fue clave la conformación de una secretaría del CNE, que se generó en el MEC, pero tuvo aportes de organismos como la Universidad de la República (Udelar), la Administración Nacional de Educación Pública y la educación militar y policial. Uno de los aportes de la secretaría fue la conformación de espacios de comunicación para la difusión de actividades, que, en conjunto con lo trabajado por las comisiones departamentales de educación, generó “que la gente se sintiera convocada”.

El director nacional de Educación lamentó que los partidos de la Coalición Republicana no hayan participado formalmente en el congreso y planteó que su “gran error” fue pensar que se iba a dar una participación corporativa o que iba a ser un congreso para los sindicatos de la educación. “Fue realmente un espacio abierto, que en algunos departamentos tuvo una multiplicación de esa apertura en diversidad, y ahora estamos con un número altísimo de delegados” para el plenario, que se realizará el 5 y 6 de diciembre en la Intendencia de Montevideo.

Quirici entendió que “el proceso transparente, participativo y diverso va a dar lugar a propuestas muy legítimas” para la etapa plenaria, que contará con síntesis de las asambleas territoriales que actualmente está desarrollando un equipo técnico de la Udelar. Más allá de que las propuestas para el plenario saldrán de dicha síntesis, el jerarca adelantó que el eje temático del CNE sobre el que habrá más propuestas es el de la educación como derecho. Según completó, le parece muy significativo, ya que los temas que habitualmente suelen estar en agenda son otros.

Como ejemplo de una propuesta novedosa que surgió en el congreso, Quirici se refirió a una elaboración de estudiantes de la Udelar y de formación docente de Tacuarembó, que en una asamblea propusieron generar un sistema de cuidados que se vincule con el de formación profesional, que permita estudiar a todo aquel que quiera hacer una carrera terciaria en el interior.

El jerarca recordó que las mociones que tengan al menos dos tercios de los votos en el plenario serán tomadas como acciones de política por parte del actual gobierno, lo que en algunos casos implicará tomar decisiones concretas y en otros la elaboración de proyectos de ley para remitir al Parlamento.