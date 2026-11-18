Estudiantes y docentes de los 21 Centros de Capacitación, Arte y Producción (Cecap) de todo el país participaron este miércoles de Cecap en movimiento, la muestra de fin de año del programa, que depende del Ministerio de Educación y Cultura. El Museo del Carnaval fue el espacio en el que se montaron los stands, en los que se mostró el trabajo realizado durante todo el año, más allá de que la cursada está organizada en semestres. Varios también se animaron a pasar al escenario para mostrar y contar lo trabajado.

Proyectos de robótica, de accesorios construidos en base al reciclaje, productos de limpieza, gastronomía y el desarrollo de proyectos fotográficos, cine y música fueron algunas de las propuestas que se expusieron. Cada proyecto se desarrolló en el marco de alguna de las áreas en las que trabajan curricularmente los Cecap, donde, además de conocimientos básicos, se desarrolla el arte y la expresión, se da orientación laboral, tecnología, recreación y deportes y también existe un espacio para la experimentación, en un sentido amplio.

Muestra final de Cecap de todo el país, el 18 de noviembre, en el Museo del Carnaval Foto: Nadia Iula

La propuesta está dirigida a jóvenes de entre 14 y 20 años que no estén estudiando y tengan pendiente la culminación del ciclo básico, y apunta a lograr su continuidad educativa formal y también la formación para el ámbito laboral.

En diálogo con la diaria, Isabel Alende, coordinadora del programa, contó que una de las novedades de este año es que, a través de convenios con Secundaria y UTU, los 21 centros de todo el país tienen propuestas para que los estudiantes acrediten la culminación del ciclo básico una vez que egresan del Cecap al que concurran. Según detalló, ello es posible gracias a que durante 2026 se generaron dos nuevas propuestas con la Dirección General de Educación Secundaria (DGES), a través de convenios que permiten que en todos los centros esté la posibilidad de culminar el ciclo a través de la DGES o de la Dirección General de Educación Técnico Profesional. Incluso, contó Alende, en los centros con más estudiantes se puede optar entre una u otra propuesta.

Como otra de las novedades de este año, la coordinadora mencionó el desarrollo del área tecnológica, que se ha logrado en conjunto con Ceibal y permitió la instalación de cuatro laboratorios Ceilab en distintos Cecap. Según completó, en los centros en donde no se ha instalado un Ceilab cuentan con un kit de materiales que entrega Ceibal para desarrollar proyectos de robótica y programación. Además, la coordinadora dijo que se espera que estos espacios no sean para trabajar únicamente en talleres de tecnología, sino que la idea es que se transversalice también con otras áreas.

Muestra final de Cecap de todo el país, el 18 de noviembre, en el Museo del Carnaval Foto: Nadia Iula

Respecto a la muestra de proyectos, dijo que es el único momento del año en el que se ven autoridades, docentes y estudiantes de todos los centros del país. Al respecto, dijo que en muchos casos los Cecap tienen líneas de trabajo acumuladas desde hace años, lo que permite un mayor desarrollo de los proyectos. Como ejemplo, mencionó el caso de tres centros que fueron ganadores en la convocatoria de los fondos de acción climática para jóvenes o el del Cecap de Salto, que desarrolla un proyecto de colocación de biobardas en el río Uruguay, o el caso del centro de Durazno, que tiene un proyecto de reciclaje de banners.

En la muestra también podía verse un proyecto del Cecap de Artigas, que diseñó y programó un robot para que pueda realizar distintas actividades en una pista de desafíos y evitar otras. Según expusieron los estudiantes, además del control de robots, gracias al proyecto pudieron aprender nociones básicas de programación y a diseñar y probar prototipos.

Otro de los stands exponía un proyecto del Cecap La Paz, en Canelones, llamado Riñogol, que consiste en el diseño y producción de riñoneras hechas con pelotas recicladas. En este caso, el proceso incluyó la clasificación de pelotas por tipo de material, lo que los llevó a descartar aquellas que no fueran cosidas. Luego siguieron la limpieza y desarmado de las pelotas, el estampado de la tela interior, el armado de los moldes y el diseño de las riñoneras, que es distinto en todos los casos.

Muestra final de Cecap de todo el país, el 18 de noviembre, en el Museo del Carnaval Foto: Nadia Iula

Por su parte, el Cecap de Tacuarembó elaboró una propuesta lúdica a través de un mapa de Uruguay en 3D con los 19 departamentos encastrables. Precisamente, la propuesta apunta a poder visualizar información de los aspectos más importantes de cada uno de los departamentos, como cantidad de habitantes, lugares, personalidades y actividades económicas destacadas, entre otros aspectos.

Durante la jornada, hubo distintas propuestas artísticas presentadas por docentes y estudiantes, un espacio de cine y también otro para jugar con distintas propuestas lúdicas elaboradas por diferentes centros. También hubo espacio para la degustación de distintos alimentos elaborados por los estudiantes y, sobre todo, para el intercambio entre quienes día a día son parte de los Cecap.