Con una buscada paridad entre mujeres y varones, el centro pretende contribuir en la “confianza” de los adolescentes “para construir su propio futuro” a través de disciplinas vinculadas a la tecnología.

Desde abril de este año, TUMO funciona en el predio del aeropuerto de Carrasco. Se trata de un centro educativo de “tecnologías creativas” complementario a la educación formal, que de forma gratuita brinda el espacio para recibir a adolescentes de entre 12 y 18 años que actualmente estén vinculados a alguna institución educativa pública o privada.

El centro ubicado en Canelones es el segundo en inaugurarse en América Latina, mientras el otro está ubicado en Buenos Aires. TUMO en Uruguay abrió las puertas a sus estudiantes el 8 de abril, luego de casi tres años entre los que estuvo la planificación previa del proyecto y la construcción de su edificio, recordó este martes la directora de la propuesta en Uruguay, Carolina Gutiérrez. Durante esta jornada, se presentaron los avances que alcanzó la propuesta en el correr de los siete meses de funcionamiento que lleva TUMO en el país.

La presentación, que se desarrolló en el propio edificio del centro, reunió a algunas autoridades vinculadas al ámbito educativo como Pablo Caggiani, presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y Fiorella Haim, presidenta de Ceibal, organización que trabaja en alianza con TUMO desde el inicio del proyecto.

Los alumnos que asisten a TUMO tienen organizado su trayecto de aprendizaje a través de un programa denominado “TUMO Path”, que permite diseñar recorridos personalizados para cada estudiante, explicó Gutiérrez. Según dijo, este sistema puede generar hasta 11.000 combinaciones diferentes de trayectorias de aprendizaje en función de las elecciones y los avances de cada alumno. Además, en cada encuentro cuentan con el apoyo de tutores y talleristas, quienes brindan los talleres educativos y el acompañamiento necesario.

Al ingresar a TUMO, cada estudiante puede seleccionar cuatro de las ocho disciplinas disponibles: animación, cine, modelado 3D, creación de videojuegos, música, robótica, programación e inteligencia artificial. A partir de allí, el programa establece un recorrido formativo adaptado a los intereses de cada alumno. Los estudiantes asisten al centro dos veces por semana durante dos horas en cada jornada y, para comenzar, no requieren conocimientos previos, ya que, pueden incorporarse en cualquier momento del año y avanzar “a su propio ritmo”, de acuerdo con sus tiempos y procesos de aprendizaje.

Además de los contenidos técnicos, TUMO pretende contribuir a que los estudiantes desarrollen habilidades como el desarrollo de la “curiosidad”, “autonomía”, “criterio propio” y la “confianza para construir su propio futuro”. “Más allá de las disciplinas, nosotros estamos enseñando habilidades que van a ser necesarias para el mundo que viene”, señaló Gutiérrez durante su presentación.

“El compromiso que tienen que tener con TUMO es asistir. Ese es el mayor compromiso que nosotros les pedimos”, señaló Gutiérrez en cuanto a la tarea de los estudiantes que participan. Con respecto a la población que asiste al programa, Gutiérrez indicó que la cantidad total de estudiantes al momento, que se adecua a la capacidad que tiene el centro, es de 1.463, y que hay aproximadamente 3.500 a la espera de poder ingresar. Además, la cantidad total de postulaciones asciende a más de 6.000.

Con el objetivo de que puedan participar de la propuesta de forma “equitativa” mujeres y varones, Gutiérrez explicó que, junto a Ceibal, se trabajó especialmente para alcanzar una paridad. En ese sentido, indicó que de la cantidad total de participantes, actualmente el 50,4% son varones y el 49,3% son mujeres, además de que el 0,3% se identifica con otro género. Por otra parte, de ese total, el 73% asiste a la educación pública y el 25,7% a la educación privada.

En cuanto al nivel socioeconómico de los estudiantes, se identificó que el 53,4% pertenece a zonas del territorio ubicadas en los niveles “bajos” y “muy bajos”. Mientras que el 23,1% vive en zonas identificadas en los niveles “muy alto” y “alto”.

La mayoría de los adolescentes que asisten a TUMO residen en Canelones, aunque también hay estudiantes que se trasladan desde Montevideo. La mayor concentración se registra en Ciudad de la Costa y Colonia Nicolich, desde donde concurren 496 estudiantes. En tanto, desde distintos barrios de Montevideo, como Manga, Pocitos, Casavalle, Villa García, Malvín y Bella Italia, asisten entre 20 y 25 adolescentes por barrio.

Por otra parte, Gutiérrez señaló la necesidad de continuar trabajando para brindar oportunidades de traslado a aquellos estudiantes que tienen un trayecto de viaje de hasta dos horas hacia el centro TUMO. Hasta el momento, este apoyo se brinda únicamente a quienes asisten a liceos o centros de UTU que forman parte del programa de ampliación del tiempo educativo, a partir de un trabajo junto con la ANEP y Ceibal.

A lo largo del año, 295 estudiantes participaron de esta modalidad y 72 completaron al menos uno de los talleres que ofrece el programa, señaló Gutiérrez. Además, indicó que el 64% de los alumnos reside en Canelones y que provienen de distintos liceos y UTU.

En cuanto a la propuesta que ofrece TUMO, Haim dijo que “tiene algo muy lindo”, que incluye “combinar capacidades de distintos actores para poder hacer algo que amplíe oportunidades”. A su vez, agregó que ve a la propuesta como “un ejemplo” que espera que “se siga multiplicando en el país”. Por su parte, Caggiani cerró la jornada al señalar que TUMO representa una “muy buena oportunidad” para el trabajo de ampliación del tiempo educativo, ya que permite abordar temáticas y desarrollar aprendizajes a los que no siempre se accede desde la educación formal.