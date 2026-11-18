La decisión fue tomada luego de que la Dirección General de Educación Secundaria difundiera la matriz de grupos para el próximo año.

La Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) de Montevideo decidió realizar un paro de 24 horas este jueves luego de que se conociera la primera proyección de cantidad y distribución de grupos para 2027 en los centros educativos de la capital.

Según explicó a la diaria Verónica Méndez, presidenta de ADES Montevideo, al analizar el borrador de la planificación de cantidad de grupos de estudiantes prevista para el año siguiente, se constató una reducción de 65 grupos, lo que representa “un recorte importantísimo” y “una enorme preocupación” para los docentes debido a la pérdida de horas de trabajo y la proyección de grupos “superpoblados”, señaló.

Además, Méndez indicó que la “preocupación” también responde a las demoras en la definición final en cuanto a la cantidad de grupos que habrá, ya que las autoridades han planteado que, de ser necesario, se crearán grupos en febrero. Según dijo la presidenta de ADES Montevideo, esto repercute en el proceso de elección de horas de docencia directa a nivel nacional, debido a que muchos grupos podrían no estar disponibles para ser elegidos a partir de diciembre.

“Esto es un tema presupuestal”, señaló la presidenta de ADES Montevideo, y explicó que la realización del paro responde a una medida tomada previamente en una asamblea llevada adelante en octubre, donde se acordó activar esta medida en caso de que Secundaria presentara una matriz de grupos que contemplara recortes.

A su vez, un comunicado emitido desde el Zonal Oeste de Montevideo, perteneciente a la asociación, señala que aunque la realización de la matriz surge en base a la asistencia de los estudiantes relevados en agosto, esto “no refleja los datos reales de la cantidad de alumnos que tiene cada liceo” debido a que los datos no incluyen la cantidad de estudiantes que “han dejado de asistir” a los centros educativos. “Estos estudiantes deben ser revinculados y para eso se les debe asignar un lugar en el centro educativo en 2027”, expresa el comunicado.

Méndez aseguró que se definió realizar una asamblea en la tarde de este jueves, ya que durante la mañana se llevará a cabo una reunión bipartita entre la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria y la Dirección General de Educación Secundaria de la Administración Nacional de Educación Pública, con el fin de trabajar sobre los reclamos y poder informar a los docentes en la tarde sobre los acuerdos que se logren en dicha instancia.