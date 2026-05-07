Este jueves se inauguró el primer laboratorio Ceilab en un Centro Educativo de Capacitación, Arte y Producción (Cecap), concretamente en el de Brazo Oriental. La propuesta, que nace de un convenio entre la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y Ceibal, pretende expandir la propuesta a otras siete instituciones Cecap del país de los 23 centros existentes.

La inauguración, que contó con la presencia del presidente Yamandú Orsi, consiste en la instalación de aulas con tecnología impulsada por Ceibal a través de su programa Ceilab. Estos espacios son una iniciativa educativa que buscan promover el aprendizaje práctico y creativo mediante el uso de tecnología avanzada que incentiva a estudiantes y docentes a desarrollar proyectos para resolver problemas reales de su entorno.

Estos laboratorios cuentan con tecnología avanzada, adaptada a las demandas del siglo XXI, según mencionó el director nacional de Educación, Gabriel Quirici. Algunas de las herramientas que se podrán utilizar en estos espacios son impresoras 3D y drones, como así también recursos vinculados a la robótica y programación.

Según informó la presidenta de Ceibal, Fiorella Haim, actualmente existen 200 centros Ceilab distribuidos en escuelas, liceos y UTU de todo el país. Sin embargo, este es el primero instalado en un centro con las características de un Cecap, que no funciona como un espacio de educación formal, sino como un ámbito de aprendizaje dirigido a jóvenes de entre 14 y 20 años que buscan desarrollar herramientas para acercarse al mundo laboral.

Además, el espacio está orientado a jóvenes que, por distintos motivos, se alejaron de la educación formal y el objetivo del espacio es revincularlos al sistema educativo y acompañarlos para que puedan culminar la educación media básica.

Por otra parte, Haim señaló que estas aulas, además de incentivar la motivación, colaboran con los estudiantes en tanto pueden “buscar y resolver algo que los involucra y que les permite aprender el uso de la tecnología para un fin y además seguir aprendiendo los temas curriculares”.

A su vez, Quirici señaló que, para el desarrollo de las tareas vinculadas al laboratorio, Ceibal incorporará docentes que guiarán a los educadores de los Cecap en la utilización de los nuevos dispositivos y remarcó que esta oportunidad ayudará a que los estudiantes “puedan tener experiencias de cara a los desafíos del siglo XXI”.

Por otro lado, el director de Educación también se refirió a la población del Cecap de Brazo Oriental y señaló que se trata de una comunidad vinculada a contextos atravesados por distintos niveles de vulneración de derechos, tanto económicos como culturales. Asimismo, indicó que muchos de los jóvenes enfrentan dificultades de inclusión y, en ese sentido, sostuvo que “la propuesta de los Cecap busca que se sientan acogidos y respaldados”.

Por su parte, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, quien también estuvo presente durante la inauguración, agradeció a quienes hicieron posible el evento y destacó la importancia de la inclusión. El jerarca señaló que la responsabilidad de quienes gobiernan es asegurar que todos en el país puedan acceder a oportunidades. “Asumamos en nuestra vida el error como un aprendizaje”, dijo también, y señaló que las instituciones como los Cecap buscan mediante sus talleres acompañar y no dejar a un lado a ningún estudiante.

Por otro lado, el convenio impulsado por el MEC también tiene como objetivo duplicar las becas destinadas a estudiantes de los Cecap. Estas becas, que están sujetas a la asistencia a las jornadas de aprendizaje, incluyen, además de un apoyo económico, el pago de los boletos de transporte.