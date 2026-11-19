El presidente de la ANEP aseguró que el año que viene habrá “más masa salarial” en el organismo, que cuenta con un incremento presupuestal de 300 millones de pesos.

Este jueves la filial montevideana de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) hace un paro de 24 horas para denunciar un recorte de 65 grupos en la capital.

El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, fue consultado sobre los planteos del sindicato y aseguró que en 2027 no habrá recortes de horas docentes en Secundaria. De hecho, planteó que el año que viene habrá más horas a disposición.

Entrevistado por Canal 5, el presidente de la ANEP admitió que en algún caso es posible que haya menos grupos, en función de una eventual falta de estudiantes. De todas formas, dijo que, en esos casos, los cargos docentes que no sean creados se distribuirán en otros centros educativos o para cumplir roles de acompañamiento que requieren los adolescentes.

“No solo hay que mirar la cantidad de grupos, sino qué otras posibilidades hay de generar apoyaturas o más tiempo”, dijo el jerarca, quien planteó que ese criterio también aplicará a otros subsistemas como inicial y primaria. “Si estuviéramos recortando, el año que viene deberíamos tener menos masa salarial, pero va a haber más, porque este año en la Rendición de Cuentas obtuvimos 300 millones de pesos para seguir en esta línea de trabajo”, completó.

El jerarca comparó la situación que se dará en Secundaria con lo que ocurre en la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, donde, en caso de que en una escuela se pierda un cargo de maestro, se destine a otras propuestas, por ejemplo, de extensión del tiempo educativo. Al respecto, dijo que este año 17 escuelas pasaron de tiempo común a tiempo completo o extendido, en lo que, según planteó, “es la transformación más grande en la historia del país” en un solo año. Caggiani adelantó que el año que viene más centros educativos pasarán a esas modalidades.