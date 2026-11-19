Con el fin de crear una “política curricular” que favorezca los aprendizajes, la estrategia se basa en la creación de experiencias pedagógicas para trabajar en las aulas, con énfasis en lengua, matemática y ciencias naturales.

Este jueves, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) llevó adelante un seminario en el marco de la presentación de la “estrategia de mejora de los aprendizajes”. La jornada reunió a autoridades, docentes y referentes vinculados al ámbito educativo y se realizó con el fin de “generar un espacio de análisis e intercambio” sobre las experiencias de “experimentación” que integran la estrategia impulsada por el organismo para contribuir a la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.

El seminario, que se realizó en el anexo de la Torre Ejecutiva, tuvo como ejes centrales el diálogo en torno a tres disciplinas: lengua, matemática y ciencias naturales. La estrategia propuesta por la ANEP prevé escalar su influencia en distintos centros educativos del país entre 2027 y 2029, con la intención de “situar la mejora de los aprendizajes como una dimensión central de la política educativa” impulsada durante este período de mandato.

Según compartieron Analaura Conde, directora de la División de Planificación y Desarrollo Educativo de la ANEP, y Patricia Orlando, integrante de la misma división, la estrategia se puso en marcha a partir de setiembre de este año con la intención de “garantizar el derecho a los saberes fundamentales” y reducir las “inequidades sociales” de los estudiantes. Para ello, propone un abordaje que involucra la participación de referentes de todos los subsistemas.

Para su implementación se crearon tres comisiones vinculadas a cada una de las disciplinas. En cuanto a estas comisiones, Conde y Orlando explicaron que el trabajo de estos equipos comenzó con un relevamiento de los proyectos e iniciativas que ya estaban en marcha en los distintos subsistemas. A partir de esa información, se realizó un diagnóstico y se avanzó en el diseño de propuestas de enseñanza con el propósito de articular las experiencias.

En esa línea, Conde mencionó algunas características en las que se enmarcó el trabajo durante el comienzo de la implementación de esta estrategia. La primera refiere a concebir la mejora de los aprendizajes como una “realidad institucional” con respecto al trabajo y la creación de las comisiones disciplinares. En segundo lugar, Conde señaló el trabajo “intersubsistemas” y explicó que, de esa forma, se busca poner en diálogo las distintas formas de trabajo entre los subsistemas de la ANEP con el objetivo de “construir respuestas compartidas” y “propósitos pedagógicos comunes”.

Por otra parte, Conde se refirió al “diálogo interdisciplinario” a partir del intercambio y la articulación de distintas perspectivas de la enseñanza entre los referentes de las distintas disciplinas, como maestros, profesores de secundaria y futuros docentes. En cuarto lugar, mencionó la importancia de construir nuevas propuestas sin “dejar de reconocer o de revisar lo hecho” hasta el momento. En ese sentido, habló sobre la importancia de poner en práctica experiencias “valiosas” que ya forman parte del sistema educativo. “No partimos de cero, partimos de reconocer las capacidades que el sistema ya tiene instaladas”, dijo.

Por otra parte, las funcionarias de ANEP explicaron que las instancias de trabajo también permitieron generar espacios de formación para los equipos docentes. A su vez, Orlando señaló que se hizo hincapié en la necesidad de fortalecer los procesos de evaluación y el seguimiento de los aprendizajes. Estas evaluaciones “diagnósticas y formativas” se realizaron a través de la plataforma SEA –Sistema de Evaluación de Aprendizajes– de ANEP junto con un registro quincenal de los avances y cambios en las prácticas de enseñanza, y sirvieron para conocer el alcance de las experiencias realizadas por los docentes.

Hasta el momento, el proceso inicial de la estrategia incluyó el trabajo con 11 centros educativos entre escuelas, liceos y centros de formación técnica de UTU que se ubican mayoritariamente en el interior del país, excepto por el liceo 29 de Montevideo.

Entre las autoridades de la ANEP que participaron en el encuentro, Antonio Romano, director ejecutivo de Políticas Educativas del organismo, destacó que esta estrategia de mejora parte de dos aspectos centrales. Por un lado, implica pasar de la revisión de experiencias previas a la formulación de una “política curricular” que se apoye en prácticas capaces de “favorecer” los aprendizajes. En segundo lugar, pone el foco en el interciclo, un tramo en la trayectoria educativa que todavía presenta desafíos para el sistema educativo uruguayo debido al “cambio de concepción” entre “las culturas” de la enseñanza de educación primaria y secundaria, explicó.

Por su parte, Pablo Caggiani, presidente del organismo, destacó la “centralidad” del tema entre las políticas educativas que lleva adelante la ANEP y advirtió sobre la necesidad de profundizar en la enseñanza de los saberes fundamentales, por ejemplo, la lectura, para “preparar ciudadanos” que logren desarrollar las capacidades necesarias para vivir y relacionarse entre los desafíos que presenta la sociedad actual.