En la asamblea realizada la semana pasada en el marco del paro de 24 horas realizado el miércoles, la filial montevideana de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) definió realizar un nuevo paro el próximo miércoles. El motivo de la medida es seguir analizando la negociación con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) de cara al armado de grupos en los liceos públicos de todo el país en 2027.

Verónica Méndez, presidenta de ADES Montevideo, dijo este lunes en la diaria radio que desde que inició el proceso de elaboración de la matriz de grupos se fue logrando la recuperación de algunos grupos con relación a los inicialmente previstos. No obstante, todavía existe una distancia con el análisis que realiza el sindicato, que se basa en el relevamiento realizado a través de los núcleos sindicales de todo el país.

En ese sentido, Méndez relató que en una primera instancia la Dirección de Gestión y Soporte a la Enseñanza de la DGES había planteado el recorte de 300 grupos para 2027 y, luego de trasladar el borrador de matriz a las salas docentes de los liceos se recuperaron más de 100 grupos. A partir de la elaboración de una pre matriz, la semana pasada existieron reuniones entre la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), que ADES Montevideo integra, y se logró la creación de otros 30 grupos, a los que se suman otros 27, acuerdo al que se llegó en una reunión realizada el jueves.

No obstante, Méndez planteó que “todavía faltan muchos grupos por crear” y que para ello se realizarán nuevas reuniones entre hoy y mañana. En ese sentido, explicó que el sindicato no evalúa la existencia de grupos únicamente a partir del acceso a los puestos de trabajo, sino con base en la discusión y argumentación pedagógica sobre lo que implica la supresión de grupos en cada liceo.

La presidenta de ADES Montevideo dijo que el cálculo de estudiantes que realizan las autoridades de ANEP no tiene en cuenta distintas situaciones que llevarán a que la matrícula de 2027 sea mayor a lo proyectado. Por ejemplo, se refirió a los estudiantes que esta semana comienzan los espacios de acompañamiento con vistas a la aprobación del año, a adolescentes que en febrero todos los años piden pase desde la educación privada y a jóvenes que no encuentran cupo en UTU y son derivados a Secundaria.

Méndez detalló que la DGES trabaja con una paramétrica por la que se piensa en que los grupos de ciclo básico tengan entre 20 y 25 estudiantes y los de bachillerato entre 30 y 32. No obstante, dijo que ello no se cumple en todos los casos y en otros esos topes son inadecuados para los procesos de aprendizaje de los estudiantes, sobre todo en algunos centros en donde existe una mayor diversidad en el estudiantado, que requiere de una atención más personalizada.

Respecto a la posibilidad de crear grupos en febrero, Méndez cuestionó que esos no estarán a disposición de quienes tienen prioridad en la elección de horas, proceso que comenzará en pocas semanas. Consultada sobre lo que planteó el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, quien dijo que las horas que se liberen por la no creación de grupos estarán disponibles para la extensión del tiempo educativo o para el acompañamiento de estudiantes, la presidenta de ADES Montevideo señaló que es necesario especificar en qué condiciones se podrá acceder a esas horas. Por ejemplo, dijo que si están disponibles a mediados de año, como ocurrió en 2026, los docentes pierden salario. Según completó, la ANEP realizará una propuesta al respecto a la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay en la próxima instancia de negociación bipartita.

Más allá de las diferencias que todavía existen con las autoridades, Méndez valoró que “siempre hay diálogo” y los sindicatos son escuchados, lo que consideró una de las principales diferencias de esta gestión con la del gobierno anterior. Según completó, una muestra de ello es que con las argumentaciones pedagógicas que elaboraron los docentes de todo el país ya se pudo sumar algunos grupos.

La presidenta de ADES Montevideo señaló que una parte del problema pasa por la necesidad de invertir en infraestructura que permita contar con más liceos. En ese sentido, detalló que en muchos casos no es posible la creación de nuevos grupos porque los centros educativos no cuentan con salones suficientes.

Pablo Caggiani dijo que se está negociando para que las clases comiencen “de la mejor manera posible”

Consultado por la diaria, Caggiani señaló que Fenapes y la DGES están trabajando sobre la matriz de grupos para el año que viene y que la transición demográfica y la baja de la repetición genera que haya menos estudiantes en el sistema educativo. Según detalló, ello se da en casi todos los grados excepto en séptimo, que en 2027 contará con una cohorte un poco más grande que la de este año.

Caggiani aseguró que Uruguay cuenta con un ratio de entre 22 y 25 estudiantes por grupo en promedio, lo que definió como “razonable” si se compara con otros países. No obstante, el jerarca señaló que hay algunas zonas del país que cuentan con mayores problemas, sobre todo por un “déficit de inversión en infraestructura” acumulado durante años.

Caggiani reiteró que se trabaja para que, pese a la baja de la matrícula que se proyecta para 2027, no queden docentes sin trabajo. En ese sentido, dijo que “la idea es llegar a una solución que permita comenzar las clases de la mejor manera posible” y que para ello no se está pensando en ahorrar, sino en “invertir mejor” para que los estudiantes tengan mejores condiciones de aprendizaje.