Fabián Rodríguez, coordinador de la carrera, cuenta sobre las características de la propuesta diseñada junto con la Cámara Uruguaya de Desarrolladores de Videojuegos que comenzó a dictarse este año.

La Tecnicatura en Diseño de Videojuegos comenzó a dictarse en UTU este año. Actualmente, la primera generación de estudiantes culmina el primer año de esta formación terciaria que se estructura en dos años divididos en cuatro módulos, uno por semestre.

Fabián Rodríguez es el coordinador de la carrera que se brinda en el Polo Educativo Tecnológico del LATU y está vinculado a la industria de los videojuegos desde hace al menos 25 años. Rodríguez habló con la diaria sobre los momentos previos a la concreción de la carrera y la respuesta de los estudiantes sobre esta formación innovadora en el ámbito educativo público. “Fue una idea poderosa que apuesta mucho a la innovación, a tener un diálogo directo y un testeo en cuanto a las posibilidades del mundo del trabajo”, compartió Rodríguez, y agregó que ese último aspecto “está muy en concordancia con UTU” y “con lo que es la actualidad y las posibilidades de la educación”.

“Es la primera [carrera] dentro de la educación pública enfocada 100% en videojuegos”, señaló, aunque en Maldonado existe una especialización vinculada a la temática que ofrece el Centro Universitario Regional Este y que se dicta como parte de la Licenciatura en Lenguajes y Medios Audiovisuales.

Hace cinco años UTU comenzó a trabajar junto con la Cámara Uruguaya de Desarrolladores de Videojuegos (CAVI) con el objetivo de explorar la posibilidad de incorporar esta propuesta a su oferta educativa. Rodríguez explicó que la CAVI cuenta con una comisión dedicada al área educativa y que desde ese ámbito comenzaron a discutirse los primeros lineamientos de la propuesta. Fue recién en 2024 que la idea se concretó y la creación de la tecnicatura empezó a proyectarse como algo posible.

Rodríguez, que integra la comisión educativa dentro de la cámara –en la que entonces tenía una participación más activa–, recordó que los años previos a la apertura de la carrera estuvieron marcados por “muchísimas reuniones e instancias para poder llevar adelante esto”. En paralelo, el equipo de diseño curricular de UTU comenzó a trabajar con representantes de la cámara en la elaboración de la malla curricular de la tecnicatura.

Otro de los aspectos centrales del proceso fue la conformación del cuerpo docente que actualmente está al frente de la propuesta. Según explicó Rodríguez, “para enseñar videojuegos hay que estar trabajando en la industria, porque si no es muy difícil”. Si bien valoró la experiencia de docentes de UTU en metodologías de diseño, edición de video y estética y lenguaje, consideró que parte del equipo debía estar integrado por profesionales que trabajaran directamente en la industria. En ese sentido, destacó la flexibilidad de la institución para comprender la necesidad de que esas personas tuvieran “roles activos” en la formación y que hoy formen parte del equipo docente.

Para el coordinador, este proceso también representa una oportunidad para que las instituciones educativas conozcan e intercambien con la comunidad vinculada a los videojuegos, lo que permitiría “dejar de infantilizar el videojuego” y superar algunos imaginarios “reduccionistas” que lo asocian únicamente a jóvenes –mayoritariamente varones– que juegan aislados en sus dormitorios. En ese sentido, sostuvo que los videojuegos están mucho más vinculados a la interacción humana, al mundo del trabajo y a una dimensión “cultural” y “creativa” que, “en el mejor de los casos”, puede percibirse como un “hecho artístico”.

Rodríguez explicó que actualmente la propuesta se desarrolla únicamente en el turno nocturno. Según señaló, ese horario permite incorporar al equipo docente a profesionales que trabajan en la industria de los videojuegos y lograr compatibilizar su actividad laboral con la enseñanza de la disciplina. Para ingresar a la tecnicatura, el único requisito es haber culminado el bachillerato; los cupos se asignan mediante un sorteo digital.

Características de la propuesta curricular que ofrece la formación

En cuanto a la propuesta curricular, Rodríguez explicó que uno de los diferenciales de la formación está en el abordaje de lo que llamó el “game design”, asociado al proceso de creación de los juegos. Este aspecto se trabaja especialmente durante el primer semestre, que es cuando se busca despejar el “ruido tecnológico” para concentrarse en las bases de la “experiencia jugable”, explicó. Según añadió, el desafío está en aprender a construir un juego que plantee desafíos a quienes lo juegan, pero que al mismo tiempo evite generar frustración. “El primer módulo lo trabajamos muy enfocados en el diseño analógico”, contó.

Para trabajar sobre esas bases, Rodríguez explicó que la propuesta hacia los estudiantes se plantea desde la creación de juegos de caja y el desarrollo de “prototipos analógicos” con papel, lápiz, tijera y dados, además de “bitácoras” para registrar sus procesos de diseño. A partir del segundo semestre, la propuesta incorpora progresivamente el manejo de las herramientas digitales.

La malla curricular también incluye materias vinculadas a la metodología del diseño, en las que se trabajan herramientas como “los mapas de empatía”, orientados a pensar la experiencia de los usuarios, así como también los contenidos relacionados con la industria y la producción de videojuegos.

Esta dimensión metodológica también incluye materias relacionadas a la “industria creativa” y el “desarrollo y producción”, que acompañan a los estudiantes a lo largo de los dos años de la formación con el objetivo de ofrecerles una perspectiva integral sobre el sector y facilitar su inserción en el ámbito profesional, explicó Rodríguez. A su vez, dijo que el inglés atraviesa los cuatro módulos, dada la importancia del idioma en la formación por la utilización de terminología específica en la industria.

Rodríguez también destacó el abordaje de las habilidades blandas, que forman parte de las capacidades transversales que la formación busca desarrollar y que pueden aplicarse a distintos ámbitos laborales. En ese sentido, remarcó que la malla debe mantenerse flexible y evitar “fosilizarse” para poder adaptarse a los cambios tecnológicos y a las transformaciones que atraviesan a la industria.

Según sostuvo, el videojuego es un “dispositivo” que permite desarrollar múltiples capacidades y en cuya producción industrial son cada vez más valorados aspectos que no están estrictamente vinculados a la tecnología. “El videojuego es un dispositivo de diseño, de comunicación y de experiencia de usuario por sobre todas las cosas. La tecnología es el soporte, pero la tecnología todo el tiempo está cambiando”, afirmó.

¿Cuál es el perfil de la primera generación de estudiantes de la tecnicatura?

Los estudiantes que ingresaron al primer año de la tecnicatura fueron 25, aunque Rodríguez señaló que actualmente el grupo está conformado por 22 personas. De ese total, contó que seis son mujeres y 16 varones. En su mayoría, dijo que se trata de jóvenes de alrededor de 20 años, muchos de los cuales todavía no trabajan y, por lo tanto, aún no se han independizado. Sin embargo, señaló que también hay algunos estudiantes de más edad.

El coordinador de la carrera destacó, además, la diversidad de trayectorias y experiencias previas que conviven en el grupo. Entre los estudiantes se encuentran personas con formación o intereses vinculados a las artes, el diseño, la ilustración y la narrativa, mientras que otros ya tuvieron acercamientos al desarrollo de tecnologías a través de programas como Jóvenes a Programar de Ceibal. A su vez, contó que hay estudiantes que trabajan como profesores de inglés y otros que tienen una fuerte vinculación con el deporte. Según explicó, la variedad de perfiles estudiantiles responde a que la carrera no establece un perfil de ingreso específico más allá de haber culminado el bachillerato.

Un aspecto común que el coordinador identificó entre los estudiantes es su pasión por los videojuegos. Según contó, son personas “enamoradas de los juegos”, que pueden dedicarles entre tres y 12 horas diarias, que “es muchísimo”, comentó. No obstante, explicó que desde la carrera se busca trabajar sobre esos hábitos y “desestimular” el exceso de tiempo frente a las pantallas para que logren compatibilizar esa actividad con “una vida social activa” y, a su vez, cumplir con las exigencias que requiere la formación.

Rodríguez destacó también que los estudiantes han roto con algunos estereotipos asociados a quienes juegan videojuegos y explicó que no responden necesariamente a la imagen de personas “calladas, anónimas o retraídas”. Por el contrario, demuestran contar con la capacidad de expresarse en público y contar sobre sus procesos de aprendizaje. En relación con este aspecto, recordó una instancia que compartieron este año junto con la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay en la que los estudiantes hablaron sobre su experiencia como integrantes de la primera generación de la carrera y explicaron distintos aspectos de la formación que trascienden lo estrictamente “tecnológico”.

El lugar de las mujeres en el ámbito de los videojuegos

Al hablar sobre las diferencias de género en el ámbito de los videojuegos, Rodríguez admitió que uno de los desafíos que presenta la formación es avanzar hacia una participación más paritaria entre varones y mujeres. Respecto de estas últimas, dijo que “juegan mucho, casi a la par de los hombres”, aunque luego eso no se traduce en los roles que ocupan en la industria laboral. En ese sentido, consideró que todavía falta construir “el discurso” que permita transmitir que las mujeres también pueden ocupar esos lugares y desarrollarse profesionalmente en el sector.

En 2025 Ceibal realizó una encuesta a través del Sistema de Evaluación de Aprendizaje que estudiantes de sexto año de primaria hasta sexto año de liceo respondieron de forma voluntaria. La encuesta fue contestada por 6.513 estudiantes, 46% identificados como varones, 40% como mujeres y el 0,07% “optó por otras categorías”, según informó Ceibal.

Entre el total de estudiantes encuestados, casi el 90% dijo que juega videojuegos en el celular. De ese porcentaje, los datos por género apuntan que el 94% de los varones afirma jugar en ese dispositivo, mientras el porcentaje para las mujeres asciende a 84%. En cuanto al uso de computadoras, el 55,5% de las estudiantes mujeres respondió que juega en ese dispositivo; en tanto, entre los varones la cifra alcanza el 74,5%. A su vez, el 83% de los varones indicó que juega en consolas como PlayStation o Xbox, frente al 53% de las mujeres.

Ante la realidad actual en el sector, Rodríguez señaló que la propia evolución de la industria conduce hacia empresas de mayor tamaño que incluyen una mayor cantidad de roles. Según explicó, el desarrollo de videojuegos requiere cada vez de perfiles más especializados, ya que plantea una mayor diversidad de funciones, que van más allá de los aspectos tecnológicos e incluyen áreas como la “experiencia de usuario, los recursos humanos, la organización de los equipos y el testing”. A propósito, agregó que hay mujeres que “vienen con perfiles previos que se parecen mucho más a esos roles y que la industria más grande o internacional precisa”.

Industria de los videojuegos en Uruguay y proyecciones a futuro para la formación

Al referirse al panorama de la industria de los videojuegos en Uruguay, Rodríguez indicó que el sector está integrado por casi 40 empresas, en las que también se incluyen aquellos proyectos de menor tamaño. En ese sentido, afirmó que “esto es bastante habitual y también es uno de los nortes que intentamos construir en lo que pensamos como el [perfil de] egreso”. Según explicó, vincularse con el ámbito de los videojuegos no se trata únicamente de crear una empresa, también puede verse reflejado en el impulso hacia la creación de pequeños proyectos que les permita a los estudiantes comenzar a insertarse en el sector.

“Estamos construyendo la carrera en relación con lo que nos devuelven los estudiantes”, señaló Rodríguez al intentar hacer un primer balance con base en el primer año de cursada, aunque aclaró que aún están haciendo ese trabajo de análisis. Sin embargo, dijo que la formación es un espacio de evaluación “muy bueno”, a pesar de tratarse de “una idea con mucho riesgo”.

En cuanto a la proyección a futuro para la carrera, contó que uno de los objetivos es consolidar la propuesta educativa para lograr ofrecer una diversidad de horarios de cursada una vez que “tengamos el suficiente volumen de gente formada y que la tecnicatura sea muy visible y empiece a ser un objeto de deseo para muchos”. “Ahí vamos a poder ampliar y diversificar”, explicó.

Asimismo, el coordinador manifestó su expectativa en cuanto a que la inserción de los futuros técnicos en la industria de los videojuegos comience a producirse de forma “más orgánica” luego de la primera generación de egresados.

Rodríguez destacó, además, la dimensión de “equidad” que ofrece la iniciativa, al tratarse de la primera formación enfocada en videojuegos dentro de la educación pública. Señaló que en comparación con las propuestas en el ámbito privado, “hay una diferencia muy visible” que se traduce en que la formación privada “tiene una matriz empresarial que no fricciona con las mallas curriculares”; en cambio, “la educación pública no es una empresa”. Explicó que, desde esa perspectiva, la tecnicatura busca transmitir conocimientos sobre el área a partir de concebir los videojuegos como “un hecho cultural”.