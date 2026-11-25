En una edición piloto a cargo de UTU y Secundaria, la primera cohorte se implementará en 2027 en Malvín Norte y, de 50 estudiantes, la mitad serán de la zona.

En la madrugada de este lunes el barrio Malvín Norte se vio conmocionado por una extensa balacera que fue registrada por los vecinos. Incluso, una de las balas alcanzó a un laboratorio de la Facultad de Ciencias (Fcien), ubicada en Iguá y Mataojo, en el predio contiguo al Institut Pasteur de Montevideo. Este martes, el instituto fue el lugar elegido para la presentación del nuevo Bachillerato en Ciencias y Tecnologías de Laboratorio, que comenzará a dictarse en aulas que se construirán en el mismo instituto, con aportes de la Fcien y el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE) y el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII).

El nuevo bachillerato estará a cargo de UTU y Secundaria, que trabajan articuladamente para su puesta en marcha; en 2027 será una experiencia piloto que se echará a andar en el Institut Pasteur. En función de cómo resulte la experiencia, las instituciones involucradas evaluarán de qué manera pueden llevar el nuevo bachillerato a otras partes del país, según se explicó en la conferencia de lanzamiento.

José Badano, director del Institut Pasteur, celebró la participación de diversas instituciones y explicó que se inserta en la línea de trabajo de divulgación y promoción de la ciencia y, en particular, permitirá al instituto “contagiar el amor por la ciencia”. En particular, valoró que eso será posible desde la etapa liceal de los estudiantes y contó que en el instituto hay “un grupo de gente que ya está reuniéndose, con muchísimas ganas de aportar al proyecto”.

Badano también elogió que el bachillerato se dicte en Malvín Norte, un barrio que “tiene mucho para dar, pero también muchos problemas”. Desde la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) se definió que, de los 50 estudiantes que inaugurarán el bachillerato el año que viene, la mitad serán de la zona.

En una línea similar, Mariana Pereyra, responsable de la Unidad de Enseñanza de la Fcien, habló del entusiasmo que produce en la facultad participar en el proyecto, sentimiento que compartió Silvia Olivera, presidenta del IIBCE. Olivera señaló que participar en el nuevo bachillerato será una oportunidad de contribuir a la formación de los y las estudiantes, pero también destacó que los científicos que sean parte obtendrán aprendizajes de la experiencia.

Álvaro Brunini, presidente de la ANII, agradeció especialmente a la ANEP por invitar a la agencia a ser parte de la mesa interinstitucional que aporta a la nueva propuesta. Según planteó el jerarca, la iniciativa es un ejemplo de las sinergias necesarias entre el sistema de investigación del país y la educación, y se puso a disposición para poder colaborar en la implementación del piloto.

En tanto, Pablo Caggiani, presidente de la ANEP, afirmó que poner en marcha el nuevo bachillerato es muy importante para el organismo, que, de esa forma, apunta a atacar un problema en el acceso a la formación en ciencia en el país. Al respecto, detalló que en Uruguay las mujeres se sienten menos invitadas a anotarse en orientaciones y carreras de algunas disciplinas científicas y que lo mismo pasa con quienes pertenecen a sectores más desfavorecidos desde el punto de vista socioeconómico.

Caggiani contó que, ante esos desafíos, desde el ente se propusieron poner en diálogo a distintos organismos encargados de la temática en busca de soluciones. Además, enmarcó la nueva propuesta curricular con el trabajo que la ANEP lleva adelante junto con la Universidad de la República (Udelar) y la Universidad Tecnológica en el marco del plan de democratización de la educación superior, que entre otras cosas se plantea la elaboración conjunta de propuestas formativas y vías de entrada a la educación superior.

En relación con la realización de la primera edición del bachillerato en Malvín Norte, además de la presencia del Institut Pasteur y la Fcien, el presidente de la ANEP señaló que dialoga con otras políticas públicas, como la construcción de un polideportivo en un predio de la Udelar en la zona, que estará a cargo de la Secretaría Nacional del Deporte. “Lo que estamos anunciando hoy es una cosa hermosa y cada año que pase me parece que va a ser más hermosa”, concluyó.

El funcionamiento del nuevo bachillerato

Manuel Oroño, director general de Educación Secundaria, y Virginia Verderese, directora general de UTU, fueron los encargados de explicar el funcionamiento de la propuesta, a la que los estudiantes podrán anotarse próximamente a través del sitio web de UTU y de un enlace en la página de Secundaria. Según señalaron los jerarcas, distintos centros educativos de la zona estarán involucrados y el bachillerato dependerá formalmente de la Escuela Técnica de Malvín Norte y del liceo 10.

Además, la nueva oferta contará con una doble coordinación, a cargo de Laura Martínez y Adriana Rodríguez, profesionales, respectivamente, de cada una de las direcciones generales. Según consideró Oroño, ambas tendrán el desafío de coordinar un trabajo de dos instituciones con culturas institucionales diferentes, como UTU y Secundaria, y el primero de ellos será que los estudiantes y las familias se enteren de la nueva propuesta.

Según detallaron los jerarcas, se instalarán aulas en el Institut Pasteur, donde se desarrollarán los cursos para dos grupos de 25 estudiantes, para los que también se está pensando en su alimentación. Al respecto, Verderese detalló que los adolescentes estarán en el lugar durante toda la jornada, ya que en un turno cursarán la propuesta curricular y en el otro harán las prácticas en los laboratorios de las instituciones científicas de la zona, con investigadores del Pasteur, la Fcien y el IIBCE que piensen propuestas específicas para los estudiantes del bachillerato. Según planteó Oroño, será especialmente importante que esas propuestas sean “amigables y hospitalarias” para la continuidad educativa de los adolescentes.