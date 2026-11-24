El director general de Secundaria señaló que las elecciones de horas de docencia directa se realizarán a comienzos de diciembre y que el proceso transcurre “en tiempo y forma”

En vísperas del paro previsto para mañana por parte de la Asociación de Docentes de Secundaria (ADES) de Montevideo, Manuel Oroño, director general de Educación Secundaria, se refirió al tema y señaló la “preocupación” de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), que trabaja en el asunto.

“Nos importa que los docentes mantengan sus horas de trabajo”, dijo, “y que los estudiantes puedan tener a los docentes en sus aulas”, agregó este martes en diálogo con la prensa. El jerarca reconoció que en algunas zonas de Montevideo hay una alta concentración de estudiantes, mientras que, en otras, la matrícula está “disminuida”. En referencia a estos últimos casos, dijo que la ANEP trabaja en acordar cómo sostener la cantidad de grupos necesarios en cada liceo y asume el “compromiso” de mantener la masa salarial asociada a las horas docentes para evitar que se pierdan.

En ese marco, señaló que la negociación contempla que las horas que no se destinen al trabajo en las aulas puedan orientarse al acompañamiento de estudiantes y a otras tareas dentro de las instituciones educativas.

Por otra parte, en cuanto al proceso de elección de horas para el próximo año lectivo, Oroño afirmó que hasta el momento el trabajo se realiza “en tiempo y forma”. Actualmente, dijo que se lleva adelante la elección de cargos de docencia indirecta y que en los primeros días de diciembre se prevé comenzar con la elección de horas de docencia directa. Según indicó, la intención es culminar el año con la primera ronda de elección de horas para cargos efectivos y continuar el proceso en febrero, de modo que, si no se presenta ningún inconveniente, Secundaria llegue “en condiciones” al inicio de clases, en marzo de 2027.

En cuanto a la disminución de grupos que habría el año que viene, si bien en un principio Secundaria calculaba unos 300, después del proceso de negociación con la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), en 2027 habrá unos 200 grupos menos en todo el país, según supo la diaria.

Caggiani reiteró que “recorte no hay”

Por su parte, Pablo Caggiani, presidente de la ANEP, dijo en rueda de prensa que la reducción en la cantidad de grupos prevista para el año siguiente permite “una oportunidad de mejora en líneas de política educativa” y, en ese sentido, mencionó las estrategias vinculadas a la política de ampliación del tiempo educativo llevadas adelante por el organismo.

Además, en la misma línea que Oroño, se refirió a la necesidad de fortalecer las instancias de acompañamiento y tutorías para los estudiantes, a partir de las horas docentes de los grupos que no se abrirán debido a la disminución de la matrícula.

Caggiani afirmó que las conversaciones entre la Fenapes y Secundaria se desarrollan en “buenos términos”. Según indicó, el objetivo es analizar cada una de las situaciones y alcanzar acuerdos que permitan llegar a marzo del próximo año con las condiciones necesarias para el comienzo de clases.

En respuesta al planteo de ADES Montevideo, Caggiani sostuvo que “recorte no hay” y explicó que para el próximo año está previsto un aumento de la masa salarial de acuerdo con lo establecido en el presupuesto quinquenal aprobado este año. En ese sentido, afirmó que se proyecta una “mayor inversión en educación” que se verá reflejada en las políticas educativas llevadas adelante por la administración.