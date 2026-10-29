Docentes y estudiantes de Paysandú recolectan firmas para impulsar la creación de la Universidad de la Educación

La recolección de firmas no tiene un valor jurídico vinculante, pero “posee un peso simbólico fundamental para incidir en la opinión pública”, indicaron los promotores.

Docentes y estudiantes del Instituto de Formación Docente (IFD) de Paysandú han puesto en marcha una campaña de recolección de firmas en apoyo a la creación de la Universidad de la Educación (UDED). La propuesta fue presentada oficialmente en el instituto Ercilia Guidali por los docentes Óscar Castro y Nara Saralegui, quienes brindaron detalles sobre esta movilización que busca dar respaldo social al anteproyecto de ley que actualmente se encuentra en la Comisión de Educación y Cultura del Senado.

La iniciativa surge desde el IFD Ercilia Guidali con el objetivo de respaldar un proyecto de universidad autónoma y cogobernada. Buscan que la campaña trascienda el ámbito académico y se convierta en una reivindicación de toda la ciudadanía.

La docente Nara Saralegui destacó a la diaria que la proclama que encabeza las planillas de firmas define con claridad la visión del movimiento: “La educación de nuestro país necesita una universidad pública que forme a sus educadores, produzca conocimiento y garantice el derecho a una formación universitaria en todo el país”.

Según explicó, la creación de la UDED no es solo un cambio de nombre, sino una transformación estructural que permitirá reconocer y jerarquizar la formación docente, ampliando las posibilidades de investigación y participación. “Fortalecer la formación de los educadores es fortalecer la educación pública comprometida con la igualdad y la soberanía educativa”, enfatizó.

Por su parte, Óscar Castro señaló que, si bien la recolección de firmas no tiene un valor jurídico vinculante, posee un peso simbólico fundamental para incidir en la opinión pública. Las firmas recolectadas serán puestas a disposición de los legisladores, quienes tienen la responsabilidad de tomar la decisión final en el Parlamento, donde se requieren mayorías especiales (dos tercios de los votos) para su aprobación.

Castro hizo hincapié en que la intención es que el tema deje de ser visto como un asunto exclusivo de estudiantes y egresados. “Entendemos que esto tiene que procesarse en una discusión más abierta, para que movilice a la gente y se entienda el porqué de esta reivindicación”, afirmó. Además, recordó el impulso que tomó el tema tras el conversatorio realizado el mes pasado, que contó con la presencia del ministro José Carlos Mahía y el presidente del Consejo de Formación en Educación (CFE), Walter Fernández Val.

El debate sobre el cogobierno

Uno de los puntos centrales de la propuesta es que la nueva institución sea autónoma y cogobernada. Al respecto, Castro aclaró que, si bien reivindican el cogobierno como un elemento clave, no necesariamente debe ser una copia fiel del sistema de la Universidad de la República (Udelar). “Tenemos que generar una institución que tenga una representación y participación de todos los involucrados. La forma final será objeto de negociación parlamentaria, pero la participación es innegociable”, sostuvo.

La recolección de firmas ya se está llevando a cabo en la biblioteca del IFD, en dependencias de Primaria y mediante recorridas por diversos centros educativos. Además, los organizadores anunciaron que se instalarán puestos informativos en distintos puntos de la ciudad, identificados con banderas uruguayas y folletería.

Aunque la movilización se originó en Paysandú, los organizadores ya se encuentran en contacto con referentes de otros departamentos para que la medida se generalice a todo el territorio nacional. El plazo de la campaña estará marcado por los tiempos del debate en el plenario de la Cámara de Senadores, donde se definirá el futuro de la formación universitaria para los educadores uruguayos.