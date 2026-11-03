Cenur Litoral Norte convoca a participar de la elaboración de su Plan Estratégico

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La Universidad de la República (Udelar) inició la segunda etapa de construcción del Plan Estratégico 2026-2030 del Centro Universitario Regional (Cenur) Litoral Norte, con una convocatoria dirigida a la comunidad universitaria de los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro.

Esta nueva instancia, que se desarrolla desde el 23 de octubre y hasta el 15 de noviembre de 2026, propone analizar el borrador de lineamientos estratégicos y aportar comentarios, observaciones y sugerencias que contribuyan a su revisión y a la elaboración del documento definitivo.

La participación se realiza a través de la Plataforma de Participación Ciudadana Digital, donde se encuentra disponible el Borrador del Plan Estratégico 2026-2030, junto con la propuesta de Plan de Mejoras Institucional 2026-2030, que constituye uno de los principales insumos para la discusión.

Para participar, se deberá seleccionar el apartado o lineamiento al que refiere cada aporte y explicar brevemente la sugerencia y sus fundamentos. Los temas habilitados para recibir propuestas son extensión, investigación, enseñanza, comunidad universitaria e infraestructura.

Un proceso que recoge aportes de la región

Esta segunda etapa da continuidad al proceso participativo desarrollado durante 2025, que convocó a actores sociales e institucionales de Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro. A través de talleres presenciales, encuentros virtuales y consultas en la plataforma digital, se recogieron necesidades, propuestas y perspectivas sobre el presente y el futuro de la Udelar en la región.

A partir de esos aportes y del trabajo realizado por el Claustro del Cenur Litoral Norte, se elaboró el borrador de lineamientos estratégicos que ahora se pone a consideración de la comunidad universitaria. El proceso también recupera el trabajo iniciado en 2020 en el marco del Programa de Evaluación Institucional, impulsado por la Comisión de Evaluación Interna y Acreditación en el Cenur Litoral Norte. Tras las etapas de autoevaluación, desarrolladas entre 2020 y 2022, y de evaluación externa, realizada en 2023, se avanzó en la elaboración del Plan de Mejoras Institucional.

Este documento establece objetivos y acciones vinculados al contexto institucional, la enseñanza, investigación, extensión, infraestructura y comunidad universitaria, con el propósito de identificar fortalezas, atender limitaciones y proyectar el desarrollo de las sedes y casas universitarias.

Encuentro híbrido y elaboración del documento final

Además de la consulta virtual asincrónica, a comienzos de noviembre se prevé realizar un encuentro híbrido de intercambio, con participación presencial en las sedes de Salto y Paysandú y conexión virtual. La fecha y la modalidad específica se comunicarán próximamente.

La instancia permitirá profundizar los temas planteados en el borrador, intercambiar perspectivas y complementar los aportes realizados en la plataforma.

Una vez finalizadas ambas instancias, el Claustro del Cenur Litoral Norte, en articulación con el equipo de Participa Udelar, sistematizará y evaluará las contribuciones recibidas. Estos aportes serán considerados en la revisión del borrador y en la elaboración y aprobación del documento final del Plan Estratégico 2026-2030.

La convocatoria está dirigida a estudiantes, docentes, egresadas y egresados, y funcionarios técnicos, administrativos y de servicios vinculados al Cenur Litoral Norte. Se podrá participar de forma individual o a través de colectivos y espacios universitarios. Por consultas se puede comunicar al mail: [email protected].