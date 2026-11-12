Investigadores de distintas disciplinas intercambiaron experiencias sobre leishmaniasis en Paysandú

El encuentro puso el foco en el concepto de Una Salud, que integra las dimensiones humanas, animal y ambiental para abordar problemas sanitarios complejos.

La sede Paysandú del Cenur Litoral Norte fue escenario, el martes 10 y el miércoles 11 de noviembre, del workshop “Leishmaniasis: convergencia de saberes para una salud integrada entre los humanos, los animales y el ambiente”. La actividad reunió a investigadores, docentes y estudiantes de distintas disciplinas e instituciones, con el propósito de intercambiar avances y promover nuevas líneas de trabajo conjunto sobre esta enfermedad.

La propuesta fue impulsada por el Instituto de Investigación Una Salud y organizada junto a la Comisión Coordinadora del Interior, el Cenur Litoral Norte y el Policlínico Veterinario de Salto de la Universidad de la República.

El encuentro puso el foco en el enfoque de Una Salud, que integra las dimensiones humanas, animal y ambiental para abordar problemas sanitarios complejos. En este caso, la leishmaniasis constituye una temática de creciente relevancia para Uruguay, tanto por su presencia en animales como por los riesgos que representa para la salud pública.

Hugo Cerecetto, director del Instituto de Investigación de Una Salud, explicó que estos encuentros forman parte de una estrategia para promover la investigación y el intercambio académico fuera de Montevideo. Este año se destinaron recursos para realizar ocho workshops sobre asuntos de interés nacional, de los cuales aproximadamente el 60% se desarrolla en el interior del país.

Sobre la temática elegida, señaló que la leishmaniasis reúne las tres dimensiones del enfoque Una Salud y recordó que desde 2015 existe una importante actividad de investigación en Uruguay, que continúa creciendo. Uno de los objetivos centrales fue acercar a equipos que trabajan sobre diferentes aspectos de la enfermedad y generar vínculos que permitan complementar sus investigaciones.

Por su parte, Andrea Medeiros, docente de la Unidad Académica de Bioquímica de la Facultad de Medicina y coordinadora del workshop junto con Mauricio Cabrera, destacó la importancia de conocer los resultados alcanzados por cada grupo para identificar posibilidades de cooperación.

“Estas instancias son muy enriquecedoras”, afirmó. Asimismo, señaló que el encuentro surgió de una propuesta elaborada por los investigadores, que busca nuevas fuentes de financiación para sostener y ampliar el trabajo.

Medeiros también destacó la pertinencia de abordar el tema desde Paysandú. Aunque el departamento no registra una alta incidencia de la enfermedad, su cercanía con Salto y Bella Unión, donde se han detectado más casos, especialmente en perros, vuelve relevante el intercambio regional.

El workshop contó con unos 40 inscriptos, con participación de representantes de las facultades de Ciencias, Medicina y Química, el Cenur Litoral Norte, el Institut Pasteur y el Instituto de Higiene, entre otras instituciones.

Además de las exposiciones y el intercambio de resultados, se desarrolló un taller orientado a definir próximos pasos, fortalecer la conformación de un grupo interdisciplinario, mejorar la comunicación de las investigaciones y explorar alternativas de financiación.

La intención es que el encuentro no quede limitado a dos jornadas de intercambio, sino que permita consolidar vínculos y construir una hoja de ruta compartida para profundizar la investigación sobre leishmaniasis en Uruguay.