Si bien los datos oficiales aún están lejos de estar listos, tarea que se estima que llevará algunos días más, la abismal diferencia que obtuvo Luis Arce, candidato del Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones bolivianas, de acuerdo a los números que emergieron de las encuestas a boca de urna, viene generando múltiples reacciones, tanto dentro como fuera del país.

En la mañana de este lunes el presidente argentino, Alberto Fernández, saludó la victoria del postulante del sector político que lidera Evo Morales con un mensaje en su cuenta de Twitter. “La victoria del MAS en Bolivia no sólo es una buena noticia para quienes defendemos la democracia en América Latina; es, además, un acto de justicia ante la agresión que sufrió el pueblo boliviano”, escribió el mandatario argentino.

En una línea similar se expresó la vicepresidenta Cristina Fernández, quien también a través de Twitter dijo: “Buen lunes para todos y todas. Felicitaciones a Lucho Arce y David Choquehuanca que, junto a Evo, construyeron en Bolivia un gran triunfo popular. La Patria Grande feliz”.

Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, también felicitó a la fórmula ganadora. “El pueblo de Bolivia se ha expresado en las urnas. Felicitamos a Luis Arce y David Choquehuanca deseando éxito en sus labores futuras. Estoy seguro que desde la democracia sabrán forjar un futuro brillante para su país. Un reconocimiento al pueblo boliviano”.

En las primeras horas del lunes, minutos después de que se conocieran las informaciones de las encuestas a boca de urna, que le daban a Arce más de 50% de los votos y una ventaja superior a 20 puntos porcentuales sobre el candidato Carlos Mesa, del partido Comunidad Ciudadana, Morales expresó desde Buenos Aires que “el gran triunfo del pueblo es histórico, inédito y único en el mundo: a un año del golpe, recuperamos el poder político democráticamente con la conciencia y la paciencia del pueblo. Somos la Revolución Democrática y Cultural para la transformación nacional. Hemos vuelto millones”.

Por su parte, la presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, ante la elocuencia de los datos de las encuestas realizadas a la salida de las mesas electorales, reconoció la victoria de sus acérrimos rivales políticos. Aunque aclaró que restan los resultados oficiales, “por los datos con los que contamos, el señor Arce y el señor Choquehuanca han ganado la elección. Felicito a los ganadores y les pido gobernar pensando en Bolivia y en la democracia”.

También hizo lo propio el ex presidente y ex candidato Jorge Quiroga, quien bajó su postulación pocos días antes de las elecciones. “Conteo rápido muestra que Luis Arce y David Choquehuanca serán los próximos mandatarios de Bolivia. Más allá de mis enormes diferencias, como demócrata, los felicito y les deseo éxito, ante el enorme desafío económico que se avecina”, tuiteó el ex mandatario.

No se pronunciaron aún el candidato Carlos Mesa, quien de acuerdo a las encuestas a boca de urna salió segundo, ni tampoco el líder cívico cruceño Luis Fernando Camacho, quien el domingo, luego de votar, había dicho que no confiaba en que las elecciones tuvieran un resultado limpio.

El dirigente ultraderechista oriundo de Santa Cruz de la Sierra, desde siempre un bastión opuesto al MAS, expresó que no confiaba en la transparencia del proceso electoral, pero “que hay alguien más que eso, que es Dios, que va hacer que todo sea posible”.