La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, dijo en diálogo con En perspectiva que hasta agosto Uruguay acumula 500 millones de dólares en el gasto fiscal relacionado con la pandemia de covid-19, y la estimación hasta el momento de la totalidad del gasto que realizará el Fondo Coronavirus en el año es de 770 millones de dólares, es decir, “algo más” de 1,6% del Producto Interno Bruto.

De todas formas, aclaró que esas cifras “son dinámicas” y “no están cerradas”. De hecho, adelantó que en los próximos días se van a anunciar medidas para apoyar el turismo. “Hay que ir cautelosamente estudiando la situación, tratando de ser lo más justos posible con todos los sectores. No sabemos cuánto va a durar la pandemia”, afirmó, y agregó que, independientemente de la cautela, “siempre lo urgente no puede esperar” y se va atender.

Arbeleche destacó que no hay “falta de disponibilidad de recursos”, comentó que al país “le ha ido muy bien” en la emisión de bonos y ha logrado buenas tasas de interés con los organismos multilaterales de crédito. El “esfuerzo fiscal”, aclaró, implicará “el incremento de la deuda que este año va a ser de diez puntos del producto, porque hay una responsabilidad fiscal de que todas las políticas, en particular las sociales, se puedan mantener”.

Inversión en el área social

La ministra afirmó que “de los 500 millones de dólares gastados en el Fondo Coronavirus, 100 millones corresponden a apoyo en áreas sociales”, lo que calificó como “importantísimo”. Aseguró que, en diálogo con sus pares en los ministerios de Desarrollo Social y Salud Pública, siempre quedó claro que se iba a responder a las demandas.

En su opinión, “se separa lo social de lo económico y no es así: nos aseguramos de que siempre haya recursos para las políticas sociales”. La ministra acusó a los anteriores gobiernos de no tener un diseño de políticas adecuado, “porque si no, no hubiéramos tenido como punto de partida la debilidad que vemos en el tejido social”; y de generar una dinámica donde “cuando había más, se gastaba más, pero se ataba la política social cuando teníamos menos”. “El gasto social tiene que ser independiente del ciclo económico; si pongo una cantidad de cosas en el papel que no voy a poder cumplir, eso no es responsable”, subrayó.

Arbeleche afirmó que el gobierno se para desde una postura de brindar “todo el apoyo necesario a los grupos más vulnerables”, lo que a su entender no quita que sea necesario mejorar los gastos a la interna del Estado. “Hay áreas donde sabemos que hay excesos de gastos donde se puede rascar y sacar recursos para dar apoyo”, remarcó.

El gobierno revisará sus estimaciones cada seis meses

La proyección del crecimiento de la actividad económica en el gobierno es del entorno de 4% para el año que viene. La ministra reafirmó esos números y aseguró que “no hay mayor optimismo” que en períodos anteriores porque, argumentó, el promedio de crecimiento es inferior al presentado en otros años. Además, según dijo, las proyecciones no tienen mayor diferencia con las presentadas por los analistas privados.

Consultada sobre cómo puede afectar esas proyecciones la prolongación de la crisis provocada por la pandemia, Arbeleche afirmó que eso no se puede saber. “El gran desafío es mantener la movilidad y los sectores funcionando; vislumbro un 2021 donde se va a trabajar de forma distinta, vamos a necesitar protocolos sanitarios que nos permitan seguir trabajando, produciendo, dentro de la nueva normalidad. ¿Cuánto va a impactar? Hoy mantenemos las estimaciones que realizamos”.

La ministra insistió en que “el gobierno no puede cambiar sus estimaciones todas las semanas”, por lo que mantiene las proyecciones que su cartera presentó en el proyecto de ley de Presupuesto el 31 de agosto. De todas formas, aclaró que se van a “repasar los datos fiscales y, por lo tanto, los supuestos detrás de forma semestral y no anual como hacía el gobierno anterior”. “Actualizamos con mayor frecuencia, en febrero correspondería la segunda revisión y ahí puede haber algún cambio en la estimación, no nos vamos a atar caprichosamente a un supuesto, si la realidad está cambiando lo tenemos que manifestar”, sostuvo.