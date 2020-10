Tras varias semanas recibiendo a las distintas delegaciones y posteriores negociaciones, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados comenzó este martes a votar el proyecto de ley que establece las asignaciones presupuestales para el quinquenio. Su presidente, el legislador blanco Sebastián Andújar, informó que se votaron más de 400 artículos en la primera jornada –señaló que el Frente Amplio (FA) acompañó cerca de la mitad– y que se optó por tratar las disposiciones que no sufrieron modificaciones durante el trabajo en la comisión.

Para este miércoles resta la votación de los artículos modificados, entre los que están aquellos que han causado más polémica en las últimas semanas como los cambios en el sistema de certificación médica para los funcionarios públicos, la reestructura que se pretende encarar en el Estado, y la modificación de la gobernanza de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM). El tema de la UAM enfrenta desde hace semanas al gobierno con la Intendencia de Montevideo (IM), aunque tras la elección departamental bajó el tono de la disputa.

Este martes, al ser consultado sobre el presupuesto, el presidente Luis Lacalle Pou dijo que espera “que se apruebe” y que los cambios incorporados mantengan “el espíritu” del proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo. “Hay que ver los cambios si son fundamentales; por lo que hablé, mantienen el espíritu”, señaló.

El diputado frenteamplista e integrante de la comisión Gustavo Olmos dijo a la diaria que “es una enormidad” los artículos que fueron modificados: “Hay 170 con sustitutivos y 60 con aditivos” de un total de 689 artículos con los que entró el proyecto del gobierno al Parlamento. Este martes por la noche, la bancada del FA mantuvo una reunión en que analizó los cambios que impulsa la coalición de gobierno, aunque Olmos señaló que hay información que aún no les llegó, como cuáles serán las reasignaciones de dinero dentro del presupuesto o la fórmula de cogobernanza que se propone para la UAM.

El lunes los diputados de la coalición informaron que habrá una readecuación de partidas para atender parte de los reclamos que plantearon la Universidad de la República (Udelar), la Universidad Tecnológica y el Instituto Clemente Estable. Andújar detalló este martes que la Udelar recibirá un incremento de 300 millones de pesos para la descentralización y seis millones de pesos para cargos de alta dedicación. No adelantó de dónde sale ese dinero, pero sí dijo que en parte fueron gastos reasignados dentro del Ministerio de Educación y Cultura.

Respecto a la UAM, el diputado blanco dijo que “no hay un acuerdo” entre el oficialismo y la oposición, pero que hubo avances. “Estamos quizás en tres cuartas partes del camino. La idea es compartir la gobernanza, que en esa unidad productiva estén todos los actores”, señaló. También consideró que fue “intempestiva” la propuesta en el presupuesto por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), que planteó modificar la gobernanza y quitar de la dirección a la IM sin consulta ni negociación previa.

Andújar no aseguró que esa nueva fórmula para la UAM sea votada en la Comisión por consenso ni descartó que se realicen cambios como parte de la negociación entre el miércoles y el domingo, cuando comenzará a tratarse el presupuesto en el plenario de Diputados.

En tanto, Olmos sostuvo que la oposición conoce la intención de la coalición multicolor de proponer una gobernanza compartida entre el MGAP y la IM, pero que aún no recibieron el texto alternativo. “Una cosa es involucrar de alguna forma al Poder Ejecutivo en la UAM y otra distinta es que tenga todo el poder de decisión. Hasta no ver [la propuesta] no sabremos”, señaló.

Igualmente, aclaró que “en este tema la derecha para la negociación la tiene la intendenta electa” de Montevideo, Carolina Cosse. La gobernanza de la UAM fue uno de los temas que conversó la próxima jerarca departamental con Lacalle Pou en una reunión la semana pasada. A la salida, Cosse fue optimista sobre encontrar una solución para que “todos los actores tengan un lugar en la UAM”.

Andújar destacó este martes que tras la realización de la elección departamental, “es otro el diálogo” entre el oficialismo y la oposición por este asunto, ya que “bajó la virulencia que a veces provocan los procesos electorales”.

El cronograma definido para votar el presupuesto en el plenario de Diputados comienza con la sesión del domingo a la mañana, y se pretende terminar el tratamiento durante la semana. La fecha límite para que el proyecto pase al Senado es el 23 de octubre. Luego comenzará otro proceso similar con la comparecencia de los organismos ante la Comisión de esa cámara y la votación del presupuesto a principios de diciembre, que será definitiva de no sufrir modificaciones en el Senado. En caso contrario, el proyecto deberá volver a Diputados.