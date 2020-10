Los principales referentes de la campaña electoral del presidente Donald Trump están intentando proyectar una imagen positiva y optimista de cara a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, aunque su discurso moderado choca de frente con el del líder republicano, que no baja el tono y mantiene un tono de confrontación permanente.

“Nos sentimos mejor con respecto a nuestro camino hacia la victoria que en cualquier momento de la campaña de este año”, afirmó Bill Stepien, el jefe de campaña de Trump durante un encuentro con periodistas, de acuerdo a lo que informó el diario The Hill. Por su parte, la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, dijo durante un acto de campaña que “nunca había visto una energía como esta. Nunca había visto un impulso como este”. Los dos integrantes de la campaña del mandatario mostraron su optimismo por el aumento del registro de votantes republicanos en estados clave, como Florida y Pensilvania, para argumentar que Trump aún está en carrera en la lucha contra el postulante demócrata, Joe Biden.

Pero en los hechos Trump sigue mostrándose hosco, algo que puede hacer ver que considera lejana su reelección. Este lunes, medios estadounidenses e internacionales informaron que el mandatario calificó de un “desastre” a Anthony Fauci, el principal referente en enfermedades infecciosas del gobierno, definió a los medios como “gente enferma”, sugirió que Biden “debería estar en la cárcel” y argumentó que los estadounidenses están cansados de lidiar con la pandemia de coronavirus.

Antes de hablar en un par de actos en el estado de Arizona, Trump se burló de Fauci y le dijo a un periodista que era un “criminal” por no investigar de manera más profunda las acusaciones no comprobadas de corrupción que existen contra el candidato demócrata. Luego, durante un acto en la ciudad de Prescott, en el mismo estado, Trump, visiblemente irritado, le comentó a su auditorio: “Se están cansando de la pandemia, ¿no es así?”. “Mirás la CNN y es lo único que cubren. Covid, covid, pandemia, covid, covid, covid. [...] ¿Saben por qué? Están tratando de convencer a todos de que no voten, pero la gente ya no les cree. CNN. Estúpidos bastardos”, dijo el mandatario.

Por otra parte, y pensando en el último debate entre los candidatos, que tendrá lugar el jueves en la ciudad de Nashville, en el estado de Tennessee, los directores de la campaña de Trump pidieron cambios en el formato del duelo dialéctico con Biden. En una carta enviada este lunes a la Comisión sobre Debates Presidenciales, Stepien pidió que el debate estuviera enfocado en las relaciones exteriores y no en los seis temas que se anunciaron la semana pasada: la lucha contra la covid-19, las familias estadounidenses, asuntos raciales, cambio climático, seguridad nacional y liderazgo. Stepien argumentó que las “maniobras pro Biden” de la comisión habían convertido “a toda la serie de debates en un fiasco”, según lo que informó The New York Times.

Mientras tanto, en muchos estados del país ya comenzó el proceso electoral, tanto por correo como en forma presencial. En Florida, por ejemplo, este lunes se pudieron ver largas colas de votantes.