A partir de este viernes, nuevas medidas serán de obligatorio cumplimiento en 184 municipios distribuidos por toda la geografía española, disposición adoptada por el gobierno del socialista Pedro Sánchez para contener el avance de la pandemia de coronavirus.

De acuerdo a la resolución, notificada oficialmente este jueves mediante la publicación de la disposición en el Boletín Oficial del Estado, las medidas restrictivas deben regir en los lugares del país que tengan más de 500 casos de coronavirus cada 100.000 habitantes, por lo que dentro de esta resolución quedó la capital del país, Madrid, además de una buena cantidad de ciudades más pequeñas que quedan dentro de esta comunidad autónoma, que es el epicentro del rebrote de la pandemia de coronavirus en territorio europeo.

La medida significa un golpe para el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, perteneciente al Partido Popular, quien viene sosteniendo una pulseada con el presidente Sánchez respecto de esta medida ‒que afectará directamente la vida y la economía de la ciudad más grande del país‒ que ahora deberá tomar le guste o no.

De todas maneras, la dirigente derechista expresó que recurrirá la medida del Ejecutivo y presentará este viernes un recurso ante la Audiencia Nacional contra las restricciones de movilidad que abarcan 11 municipios madrileños, incluida la capital, de acuerdo a lo que informó la agencia Efe.

Las nuevas restricciones buscan limitar al máximo los desplazamientos de las personas que viven dentro de los lugares afectados hacia las zonas que no lo están, aunque dentro de Madrid, por ejemplo, se podrá salir a las calles para ir a trabajar, a estudiar, a realizar compras, y los encuentros sociales, sean familiares o de otro tipo, no podrán tener más de seis asistentes.

En el marco de estas medidas se recomienda a la población “evitar todo movimiento o desplazamiento innecesario”. Entre otras disposiciones, se reducirá el aforo en los lugares de culto y en los velatorios, lugares en los que además se deberá guardar la distancia social recomendada de al menos un metro y medio. En los bares y restaurantes la capacidad será reducida al 50%, no se atenderá gente en las barras de los locales y no se podrán aceptar nuevos clientes después de las 22.00. La hora de cierre de estos locales no podrá ir más allá de las 23.00, con la excepción de aquellos establecimientos que entregan alimentos a domicilio.

De acuerdo a datos oficiales brindados este jueves por el Ministerio de Salud español consignados por EuropaPress, se detectaron 9.419 casos de covid-19, de los cuales 3.715 fueron diagnosticados en las últimas 24 horas, frente a los 3.897 registrados el miércoles, situándose la cifra global de personas infectadas por coronavirus en 778.607. En cuanto al número de fallecidos, el jueves se notificó de 182 decesos, llegando así a 547 en lo que va de la semana.

Ante estos números, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, dijo que la evolución de la pandemia del coronavirus en España “no es buena”, ya que, aunque “no es muy aguda”, sigue siendo “ascendente”.

Durante una conferencia de prensa, Simón informó que la curva de contagios es “claramente ascendente” en ocho regiones, las cuales tienen un peso “muy importante” a nivel nacional. Además, el jerarca dijo que actualmente hay algunas comunidades autónomas que están experimentando un retraso en la notificación de casos de hasta siete u ocho días, por lo que pidió cautela a la hora de interpretar los datos.

Paralelamente y pese a lo dicho anteriormente, Simón remarcó que el nivel de letalidad del coronavirus en la actualidad es escaso si se compara con la primera ola.

“La letalidad sigue manteniéndose en niveles muy bajos, de alrededor de 1%, lo que implica que estamos detectando muchos de los casos que se infectan en España y esto hace entender que la situación actual, si bien es muy preocupante, no es la misma que en marzo o abril”.