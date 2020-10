El Grupo de Puebla, foro político e ideológico que agrupa a muchos referentes de la izquierda iberoamericana, publicó este martes un comunicado en el que manifiesta su expreso apoyo al presidente argentino, Alberto Fernández. Aunque sin hacer referencia a ellas, sin dudas el origen de esta reafirmación pública tiene como disparador las manifestaciones opositoras que se realizaron el lunes en Buenos Aires y otras ciudades del país.

De acuerdo al texto publicado en su sitio web y en sus redes, el Grupo de Puebla expresó “su apoyo y compromiso con la tarea del gobierno que ha venido cumpliendo el presidente Alberto Fernández en la República de Argentina”.

En el comunicado se subrayan, entre los logros del mandatario, “el avance de su proyecto social en medio de la pandemia y la renegociación del pesado lastre económico que recibió en materia de deuda externa”. Además, se destaca “el compromiso del presidente con los principios progresistas del rechazo a las intervenciones militares extranjeras, la no intromisión en los asuntos internos de los Estados, la solución pacífica de controversias y la plena vigencia de los derechos humanos”.

Paralelamente, desde la entidad se agradeció a Fernández por la “acogida brindada por su gobierno a los compañeros poblanos de Ecuador y Bolivia que se han visto forzados a salir de su país acosados por actos de persecución política que han puesto en peligro su libertad, su vida y sus derechos políticos”. Entre los dirigentes que conforman el grupo y firman el comunicado se encuentran los chilenos José Miguel Insulza y Carlos Ominami, el colombiano Ernesto Samper, los brasileños Dilma Rousseff y Aloizio Mercadante, los uruguayos Mónica Xavier y Daniel Martínez, y el paraguayo Fernando Lugo.

Macri contra Cristina y Maradona

También el lunes –horas después de las manifestaciones callejeras, que incluso llegaron a registrarse en las afueras de la residencia presidencial de Olivos y frente al apartamento que la vicepresidenta Cristina Fernández tiene en el barrio Recoleta–, el ex mandatario Mauricio Macri dio su primera entrevista desde que dejó la presidencia, en un espacio amable para él, el programa Desde el llano, que emite la señal TN y conduce el periodista Joaquín Morales Solá.

Entre otros temas, el líder de Juntos por el Cambio destacó la masividad que van cobrando las convocatorias contra el gobierno para que “pare de atropellar o intentar atropellar las instituciones y que restablezca la normalidad en el país”. En cuanto a las férreas medidas de cuarentena que adoptó el gobierno de Fernández, Macri opinó que “ha sido muy dañina y ha afectado severamente nuestras libertades, nuestra forma de vida, sin ningún resultado”, porque “estamos entre los peores países en términos de resultados sanitarios frente al coronavirus”.

Tras negar que le haya dicho al presidente “que se muera el que se tenga que morir”, el ex presidente señaló que se debería haber manejado “un equilibrio entre la prevención sanitaria por el coronavirus, la salud mental de la población, el daño a la salud física de la población y la salud laboral”. “Esta cuarentena tiene que parar. Tenemos que normalizar el país, que confiar en nuestros médicos, en la responsabilidad social de la gente”, aseveró Macri, y cuestionó que “le inculcaron tanto miedo a la gente” con “la cuarentena más grande del mundo”.

Además, como era esperable, el dirigente dedicó un buen tramo de la entrevista a referirse a la ex mandataria y actual vicepresidenta Cristina Fernández. Dijo que “el peronismo está secuestrado por Cristina Fernández de Kirchner hace más de diez años, y eso significa que ha sido cooptado por la irracionalidad”, a la vez que consideró que “si el peronismo no resuelve ese problema, es muy difícil sentarse a una mesa a acordar”.

Al referirse a esta situación, Macri trazó un paralelismo y recordó que cuando él llegó a la presidencia de Boca Juniors “para recuperar la racionalidad”, tuvo que “hacer algo durísimo, que fue sacar a Diego Maradona, y ahí se construyó [un proyecto]”. “Hoy el peronismo está ante el mismo desafío, que es lograr separarse de Cristina de Kirchner”, sostuvo el ex mandatario, quien rápidamente aclaró que comparó a Cristina con Maradona por su irracionalidad y no por su “talento”.

En otra parte de la entrevista, Macri evaluó la actualidad del gobierno de Alberto Fernández y opinó que “la vicepresidenta es la que está conduciendo el gobierno”, y señaló que “la destrucción de la credibilidad es un gran problema que tiene hoy el Ejecutivo”. “Todos teníamos la esperanza –yo también– de que el kirchnerismo iba a demostrar un aprendizaje, pero cuando empezó de vuelta a atropellar a las instituciones, a aumentar impuestos, a suspender la Ley de Economía del Conocimiento, a atropellar la propiedad privada queriendo expropiar Vicentin, cuando empezó a tomar regulaciones en internet, y especialmente el ataque al sistema institucional, a los jueces, a la Corte, al procurador, eso destruyó la credibilidad”, puntualizó el ex presidente, quien además dijo que no se ve en un futuro como candidato, sino apoyando a figuras emergentes de su sector.

Muchos actores políticos salieron a responder los dichos del ex presidente. Uno de ellos fue el actual jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien en una entrevista con la radio Continental, dijo que Macri “no acepta que el Frente de Todos se haya unido en la diversidad para derrotarlo, y tiene una negación de la realidad respecto de lo que sucedió en la elección”. “La lectura que hace Macri es ridícula: no hace una autocrítica del desastre que fue su gobierno, sino que les echa la culpa a otros”, afirmó Cafiero, quien también se refirió a los banderazos opositores del lunes. Sobre este punto, dijo que los que van a estas movilizaciones “son un conjunto de argentinos identificados con un partido político que no acepta que perdió las elecciones hace un año”. Cafiero, de acuerdo a lo que consignó la agencia de noticias Télam, agregó que la manifestación estuvo “claramente muy fogoneada por la oposición y los principales dirigentes de Juntos por el Cambio”.

Otro de los que salieron a responderle a Macri fue el propio Diego Armando Maradona, que en un posteo en su cuenta de Instagram expresó que él se fue solo de Boca y no echado por Macri. Además, ya entrando en el terreno político, el ex futbolista, que actualmente dirige a Gimnasia y Esgrima La Plata, le dijo al ex presidente que “sus decisiones les cagaron la vida a las dos próximas generaciones de argentinos”. “Hacete cargo, querido”, apuntó.