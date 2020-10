Dando lugar a un recurso presentado por el abogado Wilfredo Chávez, el juez Román Castro determinó anular todo el proceso de imputación que la Fiscalía instauró contra el ex presidente Evo Morales en el denominado caso Audio, en el que se lo acusaba de terrorismo y sedición al instigar a acciones violentas y a cortes de rutas luego de su destitución. El diario paceño La Razón informó que Chávez, defensor de Morales, explicó que la imputación fue anulada porque se violó el derecho del debido proceso del acusado; específicamente, porque la causa había sido construida en ausencia del ex presidente.

Si bien aún tiene otras causas judiciales pendientes, el líder del Movimiento al Socialismo declaró este lunes que su retorno a Bolivia será decidido por la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. “Hay compañeros que me piden que vaya a la [ceremonia de] posesión [del mando por parte del electo presidente Luis Arce] y estoy muy agradecido. El hermano [presidente de Argentina] Alberto Fernández, tan solidario, tan humano, me ha ofrecido llevarme a Bolivia. Tengo invitación. Todavía los movimientos sociales están debatiendo. Van a decidir ellos”, afirmó el ex presidente en una entrevista virtual que concedió desde Buenos Aires a la agencia de noticias AFP.

“La Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia está reunida, consultando cuándo vuelvo. Me piden que yo vuelva el día 11 de noviembre, porque yo salí un 11 de noviembre. Es muy simbólico. Pero repito: no está definido, ellos decidirán”, agregó el ex mandatario, que este lunes celebró su cumpleaños número 61. Morales ya había dicho que no tendrá ningún cargo en el futuro gobierno, sino que se limitará a aportar su experiencia cuando se lo consulte, que volverá a la actividad sindical y que también se dedicará a la cría de peces.

Sobre la ceremonia de posesión del nuevo gobierno que encabezará el ex ministro de Economía Luis Arce, este lunes el actual ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, informó que el acto se llevará a cabo el 8 de noviembre. Al respecto, el funcionario del gobierno de facto que encabeza Jeanine Áñez dijo que se confirmará una comisión de transmisión de mando presidencial que se ocupará de la organización protocolar, la cual estará a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Cada una de las carteras de Estado hará entrega de información documentada. Para fines de una transición ordenada, el gobierno electo deberá acreditar una comisión de cinco personas por cartera de Estado para la recepción de la información, de acuerdo a un cronograma a ser coordinando con el gobierno constitucional en ejercicio”, afirmó Núñez, de acuerdo a lo que informaron medios locales. El funcionario sostuvo que “con esta acción concluirá la labor del gobierno constitucional de la presidenta Jeanine Áñez y se iniciará el trabajo del gobierno electo”. “Fueron 11 meses aunando esfuerzos para cumplir nuestros tres pilares: pacificación, transición y gestión”, agregó.