Tras la destitución del jefe de Policía de Montevideo, Erode Ruiz, la bancada de senadores del Frente Amplio (FA) se encamina a interpelar al ministro del Interior, Jorge Larrañaga, y si bien aún no hay una definición conjunta, varios legisladores lo han dejado de manifiesto en las últimas horas.

“Es hora de interpelar al ministro Jorge Larrañaga”, dijo al programa Doble click, de FM del Sol, el coordinador de la bancada del FA en la cámara alta, Charles Carrera. Según sostuvo el senador, “el cese de Erode Ruiz es inaceptable y demuestra la improvisación y falta de plan” en la cartera.

“Nosotros no vamos por el camino de ‘renunciá, Larrañaga’, sino por políticas sociales que beneficien a todos”, aseguró el senador.

En diálogo con la diaria, Carrera consideró que el problema de la seguridad en el país es mucho más “grave” de lo que parece y “no se arregla con un cambio de discurso”. “Lo que acaba de ocurrir es muy grave”, consideró.

Por su parte, el senador Enrique Rubio dijo a la diaria que Larrañaga está “haciendo méritos” para una interpelación, porque lo sucedido en las últimas horas es una “maraña de contradicciones y de cosas que no corresponden”.

Según pudo saber la diaria, los contactos entre Ruiz y el ex director de Convivencia y Participación Ciudadana de la cartera durante la administración anterior, Gustavo Leal, precipitaron el pedido de renuncia que hizo Larrañaga.

La última conversación entre ambos había sido este sábado, por un caso de desalojo a una vivienda en el barrio 19 de Abril, donde la Policía investiga desde hace un mes la usurpación de casas de un complejo habitacional del Plan Juntos. Leal le transmitió que podía ayudar a que los vecinos presentaran la denuncia, y Ruiz estuvo de acuerdo.

“¿De quién es la responsabilidad? ¿De los vecinos de las víctimas que informaron a [la persona en] quien habían confiado? No es su responsabilidad. ¿De leal por informar? Tampoco. ¿Del actual secretario de Seguridad y Convivencia [Santiago González], que no sabía nada? Ahí hay una responsabilidad. ¿Del ministro, porque reacciona en forma destemplada? Podría haber sancionado [a Ruiz], pero termina dejando al director de Convivencia y destituye al jefe de Policía. La responsabilidad es del ministro, que no puede reaccionar de esta manera ante una situación de este tipo”, sostuvo Rubio.

“Una cosa es que le hubiera molestado porque no lo informó, pero no da para más. La prioridad del gobierno tienen que ser las víctimas, y la gente apela a todo lo que encuentra para solucionar un problema dramático. Y lo que trasciende es que Leal sabe más que el jefe de Policía, el director de Convivencia y los demás juntos”, expresó Rubio, que consideró que “parecería que el ministro quisiera fomentar la grieta, establecer un muro con la oposición y que no colabore”.

En una misma línea se expresó Leal, que si bien evitó hacer declaraciones, dijo en a Doble click que con esta definición Larrañaga, “más que fomentar la grieta, está abriendo una zanja”.

Según pudo saber la diaria, se espera que la bancada defina una decisión en el correr de la jornada.

Javier García respaldó a Larrañaga

Por su parte, el ministro de Defensa Nacional, Javier García, respaldó a Larrañaga y, en declaraciones a Canal 4, dijo que si bien “reunir nos reunimos todos”, “no se puede hacer política”.

“Las instituciones armadas, tanto en el caso de las Fuerzas Armadas como el de la Policía, son instituciones verticales y donde hay que ser muy respetuosos de la institucionalidad. No se debe permitir la política”, sostuvo García.

“No está bien que un ministro se entere por la prensa de reuniones que tienen sus subalternos, principalmente con dirigentes políticos. No se puede politizar instituciones como las nuestras. Está muy bien informar, pero por qué no hacerlo transparentemente con conocimiento del ministro”, finalizó.

Reacciones en el Parlamento

Algunos legisladores de la coalición de gobierno defendieron lo actuado por Larrañaga. El senador nacionalista Carlos Camy, que pertenece al sector del ministro, sostuvo en declaraciones a Canal 4 que en una “estructura policial se actúa bajo mando y no puede actuarse en desconocimiento del ministro”. El senador sostuvo que el jefe de Policía de Montevideo es un cargo de confianza del ministro y el presidente, por lo que “una reunión con un referente político que fue nominado como eventual ministro del Interior, en desconocimiento del actual titular”, merece dicha medida.

En tanto, el senador colorado Pablo Lanz dijo que la situación lo tomó por “sorpresa” pero no le preocupa, porque se trata de una de las potestades del ministro.

Quien sí manifestó su preocupación con la destitución de Ruiz fue el senador nacionalista Sergio Botana. En una rueda de prensa el ex intendente de Cerro Largo dijo que no lo dejaba “nada feliz” la situación, ya que Ruiz “es un jefe con la mayor capacidad demostrada a lo largo de su carrera y en la gestión actual”. “Todo jerarca y todo hombre de confianza merece la confianza de poder reunirse con quien quiera. No he tenido la oportunidad de hablar con el ministro Larrañaga para interiorizarme del tema. Me genera un cierto sabor amargo y querría conocer las justificaciones”, expresó. No obstante, Botana se distanció de la posible interpelación que quiere llevar adelante el FA: “De ahí al extremo de pensar que pueda tener consecuencias políticas, no. Quien conduce el Ministerio del Interior necesita poder tener esa verticalidad del mando”.

La respuesta de Larrañaga

En tanto, Larrañaga fue consultado esta mañana en una breve rueda de prensa. “En cualquier ministerio pero básicamente en el Ministerio del Interior, hay que trabajar de forma coordinada, respetando los mandos y las jerarquías. El ministro tiene que tener conocimiento de instancias que puedan llevar adelante integrantes del ministerio. Esto ocasiona una diferencia en la forma de encarar una gestión que no es salvable”, explicó. Según Larrañaga, la comunicación debió hacerse “al ministro”.

Sobre la interpelación, el jerarca sostuvo que si se hace “estará en consideración 15 años de gestión y los otros meses que venimos teniendo”, porque “hay mucho apuro por parte de integrantes del FA por hacer evaluaciones, diligencia y apuro que no tuvieron para dar cifras, incluso pasado bastante tiempo, y ahora están denunciando un raconto de situaciones... homicidios, cuando se olvidaron que en octubre de 2019 donde se olvidaron de publicar los resultados de ese mes, donde hubo 38 homicidios”. Larrañaga dijo estar “conforme” con los resultados: “Si no, me iba. Las respuestas son mejores que las que tuvo el anterior gobierno”.