El diputado Eduardo Lust aseguró que en los próximos meses el presidente Luis Lacalle Pou va a hacer lugar al pedido de su agrupación política y destituirá al fiscal de Corte, Jorge Díaz

En diálogo con Mejor Dicho, portal de estudiantes de Periodismo de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad Católica, dijo que si bien aún el mandatario no les respondió la carta que entregaron en julio solicitando la remoción, cree que “Lacalle oportunamente va a responder” y en “un plazo de dos o tres meses lo va a destituir, porque Díaz está muy debilitado, además de que el ambiente laboral de la Fiscalía no es bueno”.

El legislador criticó nuevamente a Díaz, a quien califica como “autoritario” y afirmó que hay fiscales “disconformes” con su tarea. “Cabildo Abierto ha pedido que lo destituyeran, el presidente del Directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, ha dicho que la respuesta de Díaz sobre su actividad no le satisfacía. El Partido Colorado hizo un pedido de informes”, afirmó.

“Es inaceptable, pero defiendo que lo diga”

También se refirió a las declaraciones del candidato de Cabildo Abierto (CA) por Soriano, Alberto Loitey, quien dijo que Vladimir Roslik no murió como consecuencia de las torturas, sino por un paro cardíaco, y dijo que defiende “la libertad de pensamiento, aunque esa libertad pueda llegar a ser una barbaridad. Que la gente diga lo que piensa. De lo que dijo Loitey no opino, porque no opino de lo que opinan los demás. En el caso Roslik, si dijo eso es una barbaridad. Es inaceptable, pero defiendo que lo diga”.

Contó que CA llamó al comité de disciplina, pero se opone a que se use ese mecanismo por declaraciones de dirigentes. “No soy partidario de llamar al comité de disciplina por lo que dice o piensa una persona, porque una persona puede decir cualquier cosa. Si lo que dice una persona no constituye delito; como son la difamación, la injuria, u las opiniones de odio, podrá ser muy triste que piense o niegue determinada realidad, pero no soy partidario de llamar a un comité de disciplina”.