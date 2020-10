La Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos dio este martes una conferencia de prensa para denunciar una campaña de difamación en contra de la organización y sus integrantes.

Graciela Montes de Oca, integrante de la organización, dijo que se trata de una campaña de “mentiras y difamaciones” a través de redes sociales. La asociación anunció que entregó la información a la unidad de delitos informáticos del Ministerio del Interior y presentó una denuncia ante la Fiscalía por difamación. “Esperamos que la Justicia falle por estas injurias, que no son sólo [dirigidas] a nuestra asociación, que no son sólo contra nosotros, sino contra toda la sociedad democrática”, dijo Montes de Oca.

Si bien dijo que no se puede identificar a ningún grupo, la asociación ha observado que son muchas las personas que están detrás de la campaña. “Vamos a seguir esperando el proceso, cuando nos llamen de Fiscalía entregaremos la ampliación de las publicaciones. Confiamos en la Justicia y tenemos claro que lo que dicen son difamaciones”, afirmó Montes de Oca.

En un comunicado difundido posteriormente, la asociación manifestó que “no se trata de una novedad” y repasó una serie de amenazas y hurtos que ha vivenciado en los últimos años, como el mail del Comando Barneix, el robo al Grupo de Investigación en Arqueología Forense, las múltiples vandalizaciones de las placas de memoria, e “incluso el ataque a nuestros hogares y a nuestras personas”.

Sin embargo, Madres y Familiares enfatizó que es “notorio” que en el último tiempo los “discursos revisionistas del accionar del terrorismo de Estado, la defensa cerrada de los criminales de lesa humanidad, el ataque al sistema de justicia y especialmente a la Fiscalía dan marco a un salto cualitativo en el conocido y trillado sendero del ocultamiento, la mentira y la utilización del miedo”.

Según la asociación, estos discursos no son promovidos únicamente en las redes sociales, sino también en editoriales, espacios radiales y por varios integrantes del Senado, en una clara alusión al líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. “Se nos acusa de buscar a nuestros familiares no movidos por el amor a nuestros hijos, hijas, padres, madres, hermanos y hermanas, esposas y esposos, sino guiados por el odio. Acorde con esta arenga, sus seguidores, envalentonados, llegan a planteos tan vergonzosos como el del aspirante a alcalde de Nueva Helvecia [de Cabildo Abierto] quien se ha dado el lujo de afirmar que no hay que buscarlos más porque nuestros familiares ‘están en el agua’ y que el único error que cometieron fue no matarlos a todos”, dice el comunicado.

“Se olvidan que nuestra Asociación ha respetado y recorrido siempre los caminos que ofrece el sistema democrático en el que vivimos. Si lo que les molesta es que busquemos a nuestros familiares detenidos desaparecidos, el problema no somos nosotros. Si lo que les molesta es vivir en un estado de derecho, el problema no somos nosotros [...]. Si les molesta que denunciemos la tortura, el asesinato, las violaciones, la desaparición forzada, la trata de vientres y el secuestro de niños y niñas, el problema tampoco somos nosotros”, finaliza.