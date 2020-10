“Yo me debo a mis votantes, a 270.000 uruguayos que confiaron en Cabildo Abierto (CA) [...] y entiendo que sabiendo los nuevos elementos que han surgido no puedo quedarme obcecado, aferrado a una decisión o a una postura”, dijo el senador Guido Manini Ríos en el programa de TNU Periodistas al ser consultado por su cambio de postura: durante la campaña electoral dijo que no se ampararía en sus fueros parlamentarios, pero ahora que es senador aceptó que la coalición multicolor vote a favor de mantenérselos.

“Sería una inconsciencia [...] quedarse aferrado a lo primero que se dijo” ante estos “nuevos elementos”, opinó el senador. “Cuando uno ve una realidad que es distinta [...] uno tiene que tener la flexibilidad necesaria”, añadió.

Entre esos nuevos elementos, Manini destacó “el accionar de la fiscalía” y mencionó en particular que el fiscal Rodrigo Morosoli no le preguntó al entonces secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, sobre “algo medular” que él le declaró al fiscal. “Eso me fue mostrando, entre varios elementos más, un sesgo tan claro, que uno dice: ‘esto ya está preparado para afectar a uno, y al afectar a uno afectar a un partido y a tantos miles de uruguayos’”, consideró. “Tengo por lo menos elementos para dudar de la buena fe del fiscal”, concluyó.

El senador agregó que “si no fuera el conductor, el referente de CA, tal vez sí tendría un nudo en la garganta” por haber cambiado de postura, pero como dirigente político considera que tiene que “medir todos los elementos”. “Creo que hice lo correcto, no cabía otra opción de mi parte”, cerró.

Manini descalificó las declaraciones de Mario Bertino

El senador fue consultado por las declaraciones del ex candidato a alcalde de Nueva Helvecia de CA, Mario Bertino, quien dijo en Facebook: “No jodan más con los desaparecidos, la gran mayoría está en el agua”.

Consideró que “no le hace bien [a CA], por supuesto que no” y aclaró: “son expresiones de uno de los miles de integrantes de CA, por supuesto que no es la opinión de CA”. También señaló que “hay expresiones tan o más duras en otros partidos o en otros temas”. “La gente tiene conceptos que a veces son opiniones personales, en este caso no es la opinión de CA”, reiteró.

Acerca de eventuales sanciones, dijo que el partido recién “toma contacto con el caso”, y que “si lo dijo así, obviamente los órganos del partido van a hablar”, sin descartar la eventual expulsión de Bertoni.