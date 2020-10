“No jodan más con los desaparecidos… la gran mayoría está en el agua y otros viven en otros países... los hubieran educado bien y ahora estarían vivos”, publicó en la red social Facebook el ex candidato a alcalde de Nueva Helvecia, Mario Bertino, quien pertenece a Cabildo Abierto y se presentó con el lema Partido Nacional. La publicación se hizo mientras la Cámara de Senadores debatía el desafuero del líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.

Consultado por el sitio web del periódico Helvecia por estas declaraciones, Bertino respondió: “Si es que tengo datos no los voy a decir. Yo lo que sé no lo voy a decir”. Además, dijo que José Nino Gavazzo y Gilberto Vázquez estaban “locos” porque “la tortura es parecido a un apremio físico, pero cuando tenés la información de esa persona que es detenida, cuando la obtenés, ya está, ya fue, no tenés que seguir torturando” como ellos hicieron a “un montón de gente”. “Yo no estoy de acuerdo con la tortura […] estoy de acuerdo cuando existe un apremio físico, se conoce la información y después no se pue-de seguir, y hubo gente que siguió torturando”, continuó.

Bertino también dijo que los desaparecidos “no son muchos” y reitero que “la mayoría de la gente está abajo del agua” y hay casos de gente que está “en otros países y no está des-aparecida”. “Yo voy a decir lo que yo quiera, datos no voy a dar, ya hice un comentario, los hubieran educado bien y no pasaba lo que pasó”, repitió.

El ex candidato a alcalde, que tuvo formación militar, dijo que “en el Batallón Florida los gritos de las mujeres en las torturas se escuchaban desde afuera”, aseguró que “eran los oficiales los que lo hacían [en referencia a la tortura], porque un soldado raso no está capacitado para hacerlo” y se preguntó qué querían saber de ellas “si apenas sabían leer y escribir, no podían preguntarle nada”.

“Eduquen bien a los hijos que esto no pasa nunca más, es lo único que puedo decirte, to-do pasa por la educación, una buena educación no fomenta nunca más ese tema”, añadió en sus declaraciones a Helvecia.