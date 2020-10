El general Ricardo Fernández, director del Instituto Militar de Estudios Superiores, fue denunciado por violencia doméstica por una oficial subalterna y la Justicia determinó su ingreso al programa de tobilleras electrónicas. Además, por disposición judicial se le retiró su arma de reglamento y tiene una orden de prohibición de acercamiento a la oficial que hizo la denuncia.

Es la segunda vez que Fernández es denunciado por un delito de este tipo. Según publicó este lunes Subrayado, el general fue sancionado por el ministro de Defensa Nacional, Javier García, con arresto a rigor en el Comando General del Ejército, que lo citó con carácter de urgencia una vez conocido el hecho.

El Instituto Militar de Estudios Superiores tiene como misión preparar a oficiales superiores y jefes para las funciones de Comando, Dirección y Estado Mayor. También se dedica a investigar y desarrollar doctrinas y metodologías de estudio de los problemas de la seguridad y de la defensa nacional, con énfasis en los que incumben en forma directa al Ejército.

Cuestionamiento a la Justicia

“Fui sometido a una Justicia de familia especializada en violencia, en donde lo que [se] hace es escuchar a las víctimas mujeres que se sienten violentadas y no se hace ninguna prueba. No se pide ni testigos ni prueba forense”, dijo en un audio compartido con allegados que difundió Subrayado.

En el audio el militar dice que cambió de opinión y no pedirá el pase a retiro, porque lo que hizo la Justicia fue “tomar medidas de prevención para que yo no vaya a agredirla, pero no hay ningún delito”. En ese sentido, también dice: “La conclusión a la que yo llegue es que no debía retirarme frente a una situación en donde una mujer que está despechada, mintiendo, porque a los nueve días de vivir conmigo vi que no era lo mío”.

“Las abogadas lo que me dicen es que yo no debería tomar una decisión de pasar a retiro simplemente por una medida cautelar, que se toma en una ley en lo que se busca es proteger el bien de la seguridad de la mujer, sin indagar si es cierto o falso lo que dice, simplemente porque lo dijo alcanzó”, acota en la misma línea.

Además, Fernández cuenta que le hizo este planteo al comandante en jefe del Ejército, Gerardo Fregossi, y que le dijo que había cambiado de opinión, que se había asesorado y no “estaba afectando éticamente a las jerarquías del mando”. Según dijo, el comandante dijo que analizaría su situación, pero que prefería que pasara a retiro y que este martes volverían a conversar.

“Está pensando hacerme sanciones disciplinarias o tomar medidas de otro tipo, como pasarme a no disponible. Yo estoy pensando en pedir una junta médica que determine si es cierto que soy un tipo riesgoso, pero llegué a la conclusión de que porque esta mujer que obró mal, está mintiendo y un juzgado de familia la protege por las dudas, yo no tengo por qué estar yéndome antes de tiempo y de una forma inadecuada”, afirmó Fernández.