“Eso que ustedes llaman liderazgo se lauda de abajo hacia arriba, y no al revés”, dijo el expresidente José Mujica al ser consultado sobre el futuro del MPP tras su retirada de la Cámara de Senadores, en el programa Periodistas, de TNU.

“Eso lo va a tener que resolver la gente”, dijo antes de aclarar que no tiene “una respuesta clara” acerca del liderazgo del MPP, pero que sí sabe que “lo que natura no da, Salamanca no presta”. “Hay gente que yo la veo que pinta, pero el tiempo dirá lo suyo”, añadió. ¿Cuántos? “Tres, dos, cuatro...”, susurró.

En todo caso, lo que deja más “conforme” a Mujica es que “hay una barra que va a quedar levantando las banderas cuando me tiren al obol”.

El ex presidente fue consultado sobre su pasado en el MLN-Tupamaros, un tema que estuvo presente en su despedida en el Senado, y dijo que hace autocrítica: “Cuando el pueblo uruguayo nos precisó no estábamos [...] porque nos quedamos sin estrategia”, lamentó.

Acerca de qué perfil debería tener quien suceda a Javier Miranda en la presidencia del Frente Amplio, respondió: “un comandante de bomberos, un apagador de incendios”. La periodista Cecilia Olivera, que estaba en el móvil en la chacra, aclaró que Mujica miró a la senadora Lucía Topolansky mientras hablaba, lo que hizo que le preguntaran si ella asumiría esa responsabilidad. “¡Lucía no agarra viaje pero ni en...!”, rió el ex mandatario.

Otras preguntas fueron sobre la relación con el actual presidente, Luis Lacalle Pou. Mujica, escueto, dijo que “es muy pibe todavía”, y acerca de los vínculos entre él y el presidente argentino, Alberto Fernández, manifestó que espera que “rodando se encuentren de alguna manera”. La relación entre Uruguay y Argentina también apareció cuando Mujica fue consultado por el peor momento de su gobierno: “En la dársena de Buenos Aires con la señora [Cristina Fernández de] Kirchner, cuando le anuncié que le íbamos a permitir el aumento de producción a UPM”. “Fue duro”, concluyó.