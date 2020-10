El legislador y ex presidente José Mujica renunció a su banca al Senado. En su discurso, que fue leído por un funcionario de la cámara alta, el ex mandatario dijo que la función de senador “impone, entre otras cosas, una permanente relación directa con actores y colectivos sociales”.

“Supone recibir a ciudadanos y visitarlos a veces en sus lugares de trabajo para recibir sus problemáticas y peripecias. Para un anciano que padece una enfermedad inmunológica, estos tiempos de pandemia no son recomendables si se valora el milagro de vivir. Esta situación me obliga, con mucho pesar, por mi honda vocación política, a que gestione mi renuncia a la banca que me otorgó la ciudadanía”.

“Esto no significa el abandono de la política, sino el abandono de la primera fila por entender que un buen dirigente es el que deja a gente que lo supera con ventaja. Me voy agradecido, con hondos recuerdos y mucha nostalgia. Me ha echado la pandemia”.