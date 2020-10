El Frente Amplio (FA) decidió en las últimas horas a sus tres representantes en la comisión de expertos de 15 miembros que comenzará a estudiar la reforma del sistema de seguridad social. Ahora el gobierno se dispone a emitir un decreto para dar inicio formalmente al trabajo del órgano que cuenta con delegados de los partidos políticos y los sectores sociales, que recomendará al Poder Ejecutivo un plan para reformar el régimen de jubilaciones.

El ministro de Trabajo, y Seguridad Social, Pablo Mieres, confirmó a la diaria que el FA elevó este lunes su respuesta. Los nombres elegidos por la coalición de izquierda son el ex ministro de Trabajo y Seguridad Social y ex presidente del Banco de Previsión Social (BPS), Ernesto Murro; el ex ministro y ex subsecretario de esa cartera, Nelson Loustanau; y la economista especializada en temas previsionales Jimena Pardo, que asesoró en esta área al ex presidenciable Daniel Martínez y se mantiene como vicepresidenta de República AFAP —fue designada por el gobierno anterior y aún no hubo renovación de autoridades—.

Previo a la definición del FA, integrantes del Poder Ejecutivo habían hecho declaraciones reclamando una respuesta, ya que al menos desde mitad de agosto estaban definidos los otros 12 integrantes de la comisión de expertos.

“Estamos esperando, están faltando los nombres del FA. Nos dijeron que después de las elecciones [departamentales] nos los iban a pasar. La idea es esperar, porque nos pidieron un tiempo y el presidente valoró que era lo mejor esperar para tener a todos los partidos políticos en la discusión”, dijo el domingo el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, en el programa Séptimo Día, de Teledoce.

Ya está confirmado que la comisión será presidida por Rodolfo Saldain, abogado especializado en temas previsionales que presidió el BPS entre 1990 y 1993, además de ser uno de los autores de la reforma del sistema de seguridad social que creó en 1996 el régimen mixto y las AFAP. El domingo tras las expresiones del secretario de la Presidencia, Saldain señaló en su Twitter que los nombres fueron solicitados al FA el 16 de julio:

Los nombres fueron pedidos el 16 de julio. Hacia finales de agosto se comunicó que se haría luego de las elecciones municipales. Se esperaba la comunicación para la semana pasada. No ocurrió. https://t.co/N2g1lD8YOR — Rodolfo Saldain (@r_saldain) October 5, 2020

Tras ser conformada, la comisión tendrá un plazo de 90 días para elaborar un diagnóstico de todo el sistema previsional —incluyendo las cajas paraestatales— y otro período igual para “formular recomendaciones de opciones de reforma de los regímenes previsionales”. Según dijeron las autoridades, la pretensión es que el Ejecutivo eleve al Parlamento una propuesta de reforma de las jubilaciones a mitad del año próximo.

En agosto la diaria informó los demás nombres que acompañarán a Saldain y los tres designados por el FA en la comisión. Por el Partido Independiente estará Álvaro Forteza, profesor del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales; por Cabildo Abierto, el contador Alberto Lacassy, que trabajó en el Ministerio de Defensa Nacional como asesor de la Caja Militar; por el Partido Colorado, la economista Ana Inés Zerbino, referente económica durante la campaña del sector Ciudadanos; y por el sector Batllistas, el abogado Renán Rodríguez, subsecretario del Ministerio de Trabajo durante la primera presidencia de Julio María Sanguinetti, con participación en la reforma previsional de 1996.

Aparte de los representantes políticos, habrá un delegado por las cámaras empresariales, que será la directora del BPS Elvira Domínguez; uno por los trabajadores, que será el economista Hugo Bai –que integra el equipo que lidera Ramón Ruíz como director del instituto previsional–, y el también economista Gabriel Regalada en nombre de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas.

Los cuatro nombres restantes serán representantes del Poder Ejecutivo: el titular de la Dirección Nacional de Seguridad Social, el escribano Daniel García Zeballos; el economista Gustavo Michelin, asesor de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en temas de seguridad social; y por el Ministerio de Economía y Finanzas la economista Marcela Bensión, asesora de política económica, y su colega Hernán Bonilla, director de la Asesoría Macroeconómica.