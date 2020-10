Las diferencias entre la dirección de Cabildo Abierto y el movimiento Cruzada Oriental, la agrupación por la que fue electo el diputado de esa colectividad política Eduardo Lust, se han agudizado en los últimos días. Prueba de ello son los últimos comunicados que emitieron tanto este grupo como el partido. El legislador tomó distancia de ambas partes y explicó que no forma parte ni de la orgánica de la lista por la que fue electo ni de la dirección de Cabildo Abierto.

Esta semana Cruzada Oriental denunció que el presidente de la junta departamental de Montevideo de dicha colectividad política, Eduardo Radaelli, le pidió a Lust que se separara de esta agrupación. En respuesta, el presidente de la Junta Federal de Cabildo Abierto, el senador Guillermo Domenech, firmó un comunicado en el que asegura que el legislador no pertenece a esa agrupación y que tampoco integra el partido desde febrero de este año.

“La agrupación Cruzada Oriental, lista 84, no pertenece actualmente a Cabildo Abierto”, sostiene Domenech en el comunicado, para luego asegurar que Lust “se desvinculó de la referida agrupación a principios del presente año, tal cual lo manifestó en declaraciones públicas y en reunión de la bancada del partido”.

En declaraciones a Canal 12, Lust dijo que quedó en el medio de un “problema interno” de los consejos directivos de Cabildo Abierto y de la lista, “y yo no formo parte de ninguno de los dos”. A su vez, Lust sostuvo que continuará militando en Cabildo Abierto y armará una “agrupación nueva con perfil más nacional y ambientalista”, y que “mucha gente de la agrupación que fue expulsada vendrá a este movimiento”.

En tanto, en una entrevista con El País, Lust confirmó haber dialogado con Radaelli, pero dijo que no emitirá ninguna declaración sobre su desviculación de Cruzada Oriental porque no es parte de la orgánica de ese sector. También reconoció a Búsqueda que “desatendió totalmente” a esta agrupación durante su actividad parlamentaria.

En tanto, Radaelli admitió a este semanario haber llamado a Lust para que “aclarara su caso”, y pedirle “que dijera públicamente si integraba o no esa agrupación” y “si estaba de acuerdo o no con sus comunicados”. “Él les dijo a todas las autoridades del partido que ya no pertenecía a la 84, que estaba alejado y que no estaba de acuerdo con sus acciones”, sostuvo. “Yo le dije: ‘Si vos no pertenecés más a ese grupo, ¿para qué seguís con esta historia? Decilo de una vez y se acabó el problema’. Y entonces él se comprometió a sacar una nota antes de las municipales. ¿Por qué no lo hizo? Habrá que preguntárselo a él”, expresó. Según pudo saber la diaria, ese diálogo entre ambos se dio el 13 de agosto.

Este jueves la lista 84 emitió un nuevo comunicado en el que señala que las autoridades de Cabildo Abierto “nunca comunicaron formalmente” a su dirección que no pertenecían más a este partido político. “Como tal la lista 84, que obtuvo una banca en la Cámara de Representantes, no puede ser disuelta, siendo que la banca es el resultado de la formación de la lista”, argumenta el sector, que considera que el comunicado firmado por Domenech es una respuesta al pedido de que Radaelli comparezca ante el tribunal de disciplina del partido.

“Entendemos que la denuncia realizada por esta agrupación, integrada por militantes activos del partido Cabildo Abierto, a los cuales los estatutos amparan y motivan, en su deber moral, a denunciar cualquier integrante sin distinción jerárquica, que se aparte de la ética”, culmina el comunicado.

En los últimos días Lust ha venido tomando distancia del líder de CA, Guido Manini Ríos. A principios de mes dijo que el senador “no es un caudillo”, salvo para un “grupo de militares”. A su vez, ha definido al presidente brasileño, Jair Bolsonaro, como un “criminal ambientalista”, y su idea de crear un grupo político de carácter nacional choca de forma expresa con la intención de Manini Ríos de que no existan sectores dentro de Cabildo Abierto, según lo dejó en claro el propio líder del partido en reuniones internas con los legisladores.