El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Marco Aurélio Mello, ordenó el sábado la liberación de André de Oliveira Macedo, conocido como André do Rap, uno de los líderes del Primer Comando de la Capital (PCC), una amplia organización criminal que domina varias cárceles de Brasil, trafica drogas y comete crímenes violentos. André do Rap fue detenido en setiembre de 2019 y condenado a más de 15 años de prisión por dirigir el envío de drogas a Europa a través del puerto de Santos. Apeló el fallo, pero el proceso no avanzó, por lo cual seguía en prisión preventiva.

En ese contexto, sus abogados presentaron un recurso de hábeas corpus y, de acuerdo con Mello, la Fiscalía no cumplió con el deber de pedir cada 90 días la renovación de la prisión preventiva, por lo cual no tuvo otra opción que acceder al pedido. Posteriormente Mello defendió su fallo, asegurando que no tenía otra opción y que él como juez no puede adoptar una decisión no solicitada por la Fiscalía.

El presidente del STF no estuvo de acuerdo con el fallo: Luis Fux decidió anular la decisión judicial y solicitar la captura de André do Rap, pero él ya no estaba en su domicilio, donde había dicho que permanecería. Según informó Globo en base a fuentes de la Policía, huyó hacia Paraguay, país al que también se ha extendido el PCC.

Mello criticó la decisión de Fux y apuntó que el presidente del STF “es un coordinador de iguales, un algodón entre cristales [...] Él no es superior a mí, como yo no soy inferior a él”. “Por encima de un integrante del STF sólo está el colegiado”, subrayó, en unas declaraciones en las que también consideró que la decisión de Fux es “incompatible con la república democrática” y “súper ilegal”.