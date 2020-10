El Comité del Frente Amplio Punta Carretas-Ibiray sufrió un nuevo episodio de vandalización: desconocidos rompieron la puerta e ingresaron al local, ubicado en José Scosería y 21 de Setiembre.

Según informó a la diaria el militante de la coordinadora M Pedro Hernández, sobre las 9.00 de este miércoles vieron que alguien había roto el candado de la cortina de rejas y la cerradura de la puerta de entrada, mientras que dentro del local encontraron algunas cosas fuera de su lugar habitual.

“Dejaron todo abierto y no se llevaron nada, había un equipo de audio bastante nuevo, fácil de llevar, y no lo llevaron”, comentó Hernández. El militante estima que el hecho ocurrió después de las 7.00, dado que una integrante de la coordinadora pasó antes de esa hora por el local y aún no había sufrido ningún daño.

El incidente se agregó como ampliación de la denuncia que los militantes habían presentado en setiembre, luego de que desconocidos le bajaran la cartelería de la fachada en unas 30 oportunidades.

“Este nuevo método no lo esperábamos, pensamos que se había terminado con lo de los carteles, que pasaba la campaña y ya estaba, pero esto es bastante provocador”, comentó. El episodio está siendo investigado por efectivos de la Seccional 10a, quienes estiman que se trata de alguien que conoce los movimientos de la zona.