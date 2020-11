Luego de seis años, en la mañana de este martes se retomaron las excavaciones en el predio de La Tablada, esta vez a cargo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, quien asumió la responsabilidad institucional de la búsqueda de desaparecidos a través de una ley votada el año pasado.

“Esto se había empezado a excavar hace un tiempo, fueron intervenciones puntuales, queda hacer un trabajo más profundo de toda la zona, porque los testimonios indican que ahí podría haber posibles restos de detenidos desaparecidos. La tarea de la INDDHH es poder verficar estas hipótesis y comprobarlas o descartarlas”, dijo en una rueda de prensa la directora del organismo Mariana Mota, al comienzo de las excavaciones.

Según explicó la ex jueza, en las anteriores excavaciones de La Tablada se había trabajado en base a algunos datos pero ahora “se han acercado algunos más”. Además, sostuvo que el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), que patrocina una de las causas, pidió que se excavara en la zona. Mota explicó que gracias a que se cuenta con una retroexcavadora, los antropológos del Grupo de Investigación en Antropología Forense pueden inspeccionar la zona “sin desatender otras áreas que se están trabajando”.

La zona cautelada es de 350 metros cuadrados. Primero se desmalezará y luego comenzarán las excavaciones. “Se le ponen estacas a las áreas a excavar y luego se va excavando pedazo por pedazo, sin dejar espacio, para de esa forma poder inspeccionar toda la zona, hasta llegar al piso, lo que le llaman la roca madre”, explicó Mota.

La zona de excavaciones, no obstante, tiene varias “complejidades”: “es cercana al agua, es un basural, no es un espacio lisa”, sostuvo Mota. Además, la directora de la INDDHH dijo que está previsto excavar otras zonas que pueden ser posibles lugares de enterramiento de cuerpos pero “todavía no tenemos la posibilidad ni el nivel técnico como para desarrollarlas, como por ejemplo la chacra de Pando, que también lo tenemos previsto”.

Mota informó que la INDDHH viene recibiendo datos sobre el posible paradero de desaparecidos, “en cierta forma paulatinamente, pero hay que verificar la información”. La directora alentó a las personas que tienen cualquier tipo de información a que la hagan llegar a la institución “de la forma que les parezca”, y resaltó que es “importante” que no se haga esto de manera anónima, dado que en el organismo se preserva la identidad de quienes aportan información. “Creemos que es importante que podamos hablar con las personas que tengan información, y priorizamos la información que viene con identidad”.