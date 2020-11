Múltiples reacciones adversas generó en Argentina el lanzamiento de la llamada Mesa de Encuentro Libertador General San Martín, una organización integrada en su enorme mayoría por ex militares y policías.

De acuerdo a lo que informó la agencia Télam, la presentación formal de la entidad se realizó el miércoles en la sede de la Sociedad Militar Seguro de Vida, presidida por Daniel Reimundes, un militar retirado procesado por espionaje ilegal.

Uno de los primeros en levantar su voz contra la naturaleza de la creación de esta organización fue el ministro de Defensa, Agustín Rossi, quien denunció que la mesa de enlace de ex militares y policías pretende “conspirar, desestabilizar y desgastar” al gobierno nacional y advirtió que su cartera “no va a permitir” que se utilice el dinero que el Estado destina a los salarios de las Fuerzas Armadas para “financiar operaciones políticas” que no le corresponden al personal militar.

“Claramente es una acción que busca conspirar, desestabilizar y desgastar o intentar cuestionar el rol de la política de defensa que hoy se lleva adelante en la Argentina”, puntualizó Rossi durante una entrevista con Víctor Hugo Morales en el programa La mañana que emite la radio AM 750. Rossi cuestionó duramente el surgimiento de ese espacio, integrado, entre otros, por Claudio Pasqualini, ex jefe de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Mauricio Macri, y por ex militares acusados de conspiración y espionaje ilegal.

En su intervención radial el ministro sostuvo que “lo primero que hay que hacer es denunciar” las intenciones de esa agrupación y “estar atentos” a lo que hacen, porque lo que en realidad buscan es “disputar la conducción militar” en funciones y bajo juramento de respeto a la Constitución.

“Se presentan como una alternativa a lo que es hoy la conducción militar oficial, que son los jefes de las Fuerzas Armadas designados por quien ha sido elegido democráticamente como comandante en jefe de esas fuerzas”, el presidente Alberto Fernández, expresó Rossi.

En una línea similar se manifestó Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, quien dijo que la mesa de enlace busca “desestabilizar cuando estamos atravesando un momento difícil, con una pandemia y un país económicamente destruido”.

De acuerdo a lo que consignó el portal Tiempo Argentino, tras manifestar que está “preocupada e indignada” con la creación de esta mesa, Carlotto subrayó que “esta gente sigue soñando con el poder dictatorial, quieren dirigir los destinos del país, y esto nos convoca a defender la democracia”.

Por su parte Luis Tagliapietra, abogado del padre de uno de los submarinistas fallecidos en el hundimiento del ARA San Juan en 2017, considera que la conformación de esta mesa de enlace militar integrada por oficiales retirados “tiene vinculación con la causa del ARA San Juan”, ya que, “por primera vez, se convocó al Consejo de Guerra contra los altos oficiales de la Armada”.

“Lo de la mesa de enlace son actitudes permanentes. Cuando algo en la política de defensa no les gusta [a los militares], hacen estas jugadas para amedrentar. No creo que tengan éxito”, sostuvo Tagliapietra en declaraciones a la radio El Destape.