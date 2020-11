Este marte, en un discurso en el Palacio de Planalto, sede del poder ejecutivo del gobierno federal, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, evitó reconocer la victoria de Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos, y lo amenazó con usar “pólvora” si le impone barreras comerciales.

“Hace poco vimos a un gran candidato a jefe de Estado decir que si yo no apago el fuego en la Amazonia iba a levantar barreras comerciales contra Brasil […] ¿Cómo podemos hacerle frente a todo esto, Ernesto?”, preguntó Bolsonaro al canciller Ernesto Araújo.

“Cuando la saliva se termina hay que tener pólvora, porque si no no funciona. No se necesita usar la pólvora, pero los demás tienen que saber que uno tiene pólvora. Ese es el mundo”, aseguró el mandatario frente a empresarios del sector turístico.

En el mismo discurso, Bolsonaro dijo que hay sectores que “amedrentan” a la sociedad con una posible segunda ola de coronavirus, y exigió a los ciudadanos que “no sean maricas” y entiendan que la economía es “vital”, informó la agencia Efe.

La pandemia en Brasil ha dejado hasta ahora unos 163.000 muertos y 5,6 millones de casos, y ningún especialista considera hasta el momento que se pueda dar por finalizada la llamada primera ola. No obstante, el mandatario brasileño insistió en que “la pandemia fue superdimensionada”, ironizó con que la prensa volverá a condenarlo por eso y aseguró que “todo” lo que criticó en relación a las cuarentenas ha quedado “comprobado”.

“Amenazan con la segunda ola. Hay que enfrentarlo. Es la vida. Tengo sentimientos por todos los que murieron. No hay cómo escaparse de la realidad. Hay que dejar de ser un país de maricas”, aseguró.

Además, en un mensaje que dio a los empresarios, pidió que vean cómo la izquierda vuelve a ocupar el poder en varios países sudamericanos, donde ahora “aumentan los intereses y los impuestos y hasta se expropia”.