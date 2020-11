El vicepresidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay, Alejandro Ruibal, cuestionó la propuesta realizada por el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, para que se le encomiende al Ejército la construcción de rutas nacionales para generar un ahorro presupuestal.

En una entrevista con la radio El Espectador, Ruibal sostuvo que si bien entiende que en una situación de urgencia se pueda apelar al Ejército, no lo considera adecuado en este caso, ya que quienes construyen las rutas son “empresas profesionales que forma nuestra gente, que invertimos en equipamiento y pagamos nuestros impuestos en nuestro país”. Además, señaló que esta iniciativa surge “en un momento en el que el sector de la construcción está pidiendo más trabajo”, por lo que “no es una buena idea”.

Incluso, Ruibal objetó que las empresas constructoras tampoco podrían competir contra “sectores del Estado que están subsidiados”, y consideró que se trataría de experiencias que “atentan contra el desarrollo de la acción y el trabajo empresarial de la construcción”. “De la misma manera, a nosotros no se nos ocurre hacer experiencias marciales”, graficó.

Pero Ruibal además dejó entrever que construir una carretera requiere una preparación técnica que a su juicio el Ejército no tiene. “Hacer una carretera o un puente no es mover tierra y empujarla con una motoniveladora y pasar un rodillo, no es hacer un camino vecinal. Una carretera tiene diseño y muchas cosas de ingeniería que no se pueden subestimar. Las empresas invertimos permanentemente en esto; es muy desafiante el trabajo en nuestra industria. A mí no me cierra por ningún lado”, finalizó.