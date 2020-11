El actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, participó en el juicio internacional que la minera Aratirí le hizo al Estado uruguayo al elaborar un informe que fue presentado en el juicio y posteriormente fue citado a declarar como experto. Lo hizo contratado por el estudio Ferrere, que defendió los intereses de la empresa minera en el litigio, y se defendió de las críticas que surgieron diciendo que su informe fue técnico y no entró “en el fondo ni [en la] sustancia” de la demanda.

El motivo del juicio era que Aratirí entendía que debía acceder a 100% de los beneficios impositivos que se prevén en la Ley de Inversiones, cuando el gobierno decidió que no lo hiciera. Previo a iniciar una demanda internacional por la violación al tratado de inversiones entre Uruguay y Reino Unido, donde residían los demandantes socios de Aratirí, la empresa recurrió la resolución del gobierno ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).

Este martes el programa No toquen nada, de Del Sol, informó que ese fallo del TCA, que respaldó la postura del Estado uruguayo y no hizo lugar al reclamo de la firma minera, fue omitido por Alfie en su informe. Allí repasaron distintas declaraciones del actual jerarca, en las que explicaba que no había dos visiones sobre el tema y que Aratirí podía acceder al total de beneficios fiscales; sin embargo, los cinco ministros del TCA emitieron un fallo por unanimidad en el que plantearon una posición contraria.

El TCA no aceptó el recurso que presentó Aratirí contra la resolución del gobierno que le otorgó menores exoneraciones de las que pretendía, y consideró “admisible” que el Poder Ejecutivo utilice sus “potestades discrecionales, siempre que sea en un marco razonable y en forma legítima”, para resolver el nivel de los beneficios impositivos a dar a la minera.

El Estado uruguayo, a sabiendas de que Alfie había omitido el fallo del TCA, lo convocó al litigio, para refutar sus argumentos y evitar que lo establecido en el informe del actual director de la OPP fuera tomado por válido por el tribunal. En el programa radial se informó que Alfie en ese momento dijo ante el tribunal desconocer la existencia de la sentencia del TCA. Finalmente, en agosto de este año la Corte Permanente de Arbitraje no aceptó la demanda de Aratirí por cuestiones de forma y dio la razón a Uruguay.

Hace pocos días, una nota publicada por el semanario Búsqueda con fragmentos del informe que presentó Alfie refuta otra de sus explicaciones previas: su informe tuvo un rol fundamental para sostener los argumentos de la defensa de la empresa, cuando él había declarado no era así.

Luego de conocerse esto último, el Frente Amplio manifestó que el director de la OPP “faltó a la verdad ante la opinión pública” y que evaluaba tomar “acciones parlamentarias” en su contra. Por su parte, el presidente Luis Lacalle Pou dijo que el jerarca tiene todo su respaldo.