Evo Morales volvió a Bolivia, a días de cumplirse un año desde que tuvo que exiliarse en Argentina, tras el golpe de Estado que lo derrocó. Acompañado por el presidente argentino, Alberto Fernández, y por su ex vicepresidente, Álvaro García Linera, Morales brindó un discurso en La Quiaca donde agradeció al pueblo argentino y a Fernández: “Parte de mi vida va a quedar en Argentina después de estar 11 meses. Muchas gracias. No me sentí abandonado”, afirmó.

“Somos la Patria Grande, un pueblo en el que trabajamos en solidaridad pero también en complementariedad” todas las naciones, dijo Morales minutos antes de cruzar la frontera con Bolivia, consignó Página 12. En esta línea también se expresó Fernández, quien afirmó: “Somos parte de una Patria Grande que quiere crecer, que quiere tener justicia, que quiere el desarrollo para todos, que quiere abrazar a todos”, y agregó que “para lograr ese objetivo hay un instrumento que nunca debemos olvidar: la democracia”.

En su discurso de despedida, Fernández dijo: “El pueblo no se equivoca y ha ido a las urnas a reivindicar el proyecto que Evo Morales representa”, en referencia a la elección nacional que volvió a posicionar al Movimiento al Socialismo al frente del país.

El mandatario argentino celebró estar en La Quiaca para “garantizar que Evo Morales regrese a su patria, de la que nunca debió haber salido, ni ser maltratado como lo fue”. Cerró su oratoria diciendo: “Viva Bolivia, viva Argentina y viva América Latina”, y asegurando que “fue un honor” haber dado refugio a los exiliados.

Cuando cruzó el puente que une la ciudad jujeña de La Quiaca con la boliviana de Villazón, Morales fue recibido por representantes del gremio de mineros bolivianos, que le colocaron un casco como el que usan para trabajar. Ya en la ciudad, se encontró con miles de personas que organizaron una bienvenida con banderas y música.

Según está previsto, Morales iniciará una caravana que recorrerá Bolivia por dos días para llegar el miércoles al Trópico de Cochabamba, su tierra natal. En Twitter el ex mandatario sostuvo: “Hoy es un día importante en mi vida, volver a mi patria que tanto quiero me llena de alegría”.

La presencia de Fernández en Jujuy generó una gran concentración de personas, ya que fue su primera visita oficial a la provincia norteña. Al mandatario argentino lo acompañaban el canciller Felipe Solá; los ministros Eduardo de Pedro (Interior) y Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Géneros y Diversidad); el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz; el secretario de Comunicación, Juan Pablo Biondi; junto al senador Jorge Taiana y el diputado Eduardo Valdés.