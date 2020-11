La Junta Departamental de Florida (JDF) considerará este jueves una solicitud enviada por la intendenta de ese departamento, Andrea Brugman, para celebrar el fideicomiso “Fondo Social Florida 2021”, que prevé una serie de medidas para “reactivar la economía” del departamento por un monto de 10 millones de dólares, a pagar en 15 años. Por tratarse de un plazo que excede al período de gobierno del intendente proponente, se requieren los votos de dos tercios de la Junta, pero el Frente Amplio (FA) ya anunció que no votará y en el Partido Colorado (PC) hay dudas sobre la conveniencia del instrumento.

La JDF está compuesta por 19 ediles del Partido Nacional (PN), 10 del FA y dos del PC, por lo que el PN necesita dos aliados para alcanzar la mayoría requerida de 21 votos en 31. Sin embargo, según supo la diaria, es difícil que eso suceda, ya que los curules colorados tienen sus reparos e incluso uno de los sectores del partido (aunque sin representación en la Junta en esta legislatura) analiza la posibilidad de impulsar un referéndum para derogar la resolución, si finalmente prospera.

La solicitud llegó al legislativo departamental el 13 de octubre “de forma inesperada”, aseguró el edil frenteamplista Eduardo Riviezzi en diálogo con la diaria. El fideicomiso, que tendría como fiduciaria a República Afisa, incluye una “cartera de proyectos” en cuatro áreas: desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas, con incentivos para el fomento y devolución o resignación fiscal (con una asignación de 6.000.000 dólares); inserción laboral para jóvenes sin experiencia laboral anterior (1.250.000 dólares); un programa para inserción laboral de desocupados mayores de 40 años (2.000.000 dólares) y otro programa para la recuperación del sector sociocultural (750.000) dólares.

Sin embargo, para el FA está “escondido en el planteo” de la recuperación económica “la deuda que [la intendencia] tiene con los proveedores, que se debe llevar mucho porcentaje de ese fideicomiso”. Si bien en el documento determina que se “cancelarán pasivos con proveedores”, no se establece qué monto se destinará a ese fin. “El argumento es que si se pagan las deudas se reactiva la economía local, porque la intendencia está muy endeudada y hay muchos proveedores que ya no le fían”, sostuvo Riviezzi. En ese sentido, el edil afirmó que la sugerencia del FA es que “se retire la propuesta y que el intendente electo, Guillermo López, convoque a los ediles electos para desde ahora empezar a estudiar una solución al problema” del endeudamiento.

Por otra parte, desde filas frenteamplistas se señala que la intención del gobierno departamental es dar tratamiento a la resolución antes del cambio de legislatura, el 26 de noviembre, porque en la nueva conformación el FA sumará una bancada y complicará aún más la posibilidad de alcanzar las mayorías. “Quisieron apurarlo para ver si podían hacer algún acuerdo con el PC para poder sacarlo”, apuntó Riviezzi. En su opinión, al tratarse “de algo para el ejercicio que viene, deberían votarlo los ediles electos, no los que se van”.

El edil colorado Javier Fernández (Batllistas) afirmó que no tiene “miedo a la palabra fideicomiso”, pero coincide con el FA en que es “poco responsable” votar “algo tan importante como son 10 millones de dólares” a días de dejar la banca, por lo que si bien todavía no tomó una resolución, considera que es “80%” probable que no respalde la solicitud. Asimismo, opinó que “el PN utiliza la estrategia de saber que en el gobierno que viene quizás ya no tenga los 21 votos; algo que si el FA o el PC estuvieran en el gobierno lo harían igual”.

Gustavo Cuello, edil colorado que asumió la banca en lugar del actual senador Pablo Lanz (Ciudadanos), tampoco tiene una definición adoptada, porque su sector está “evaluando en este momento” el tema. Sin embargo, afirmó que al analizar el asunto le surgen algunas “preguntas”: “¿Es el momento adecuado para que se realice este préstamo? ¿Realmente lo necesita la intendencia? En campaña electoral [la comuna] dijo que las cuentas estaban ordenadas, o sea que tampoco es que se le va la vida en el fideicomiso”, inquirió.

La Lista 22 propone un referéndum

El líder de la Lista 22 del PC y actual director del Instituto Nacional de Cooperativismo, Juan Justo Amaro, considera que la propuesta del gobierno floridense es “impresentable” e “indefendible” porque implica “aprobar un fideicomiso de 10 millones de dólares a días de dejar el gobierno”. Por eso propuso a su sector, que actualmente no tiene representación en la JDF pero tendrá en la próxima legislatura, la posibilidad de impulsar un referéndum si finalmente prospera el fideicomiso.

“Si había dificultades en la Intendencia era un tema para hablarlo, pero con una negociación previa, porque es un endeudamiento muy grande. Pero además de eso, es un fideicomiso polémico, porque yo los fideicomisos que conozco son de obras, y este es un fideicomiso para pagar endeudamiento”, reflexionó. En ese sentido, Amaro comentó a la diaria que la idea de impugnar un referéndum “es la posibilidad de que el pueblo decida sobre un endeudamiento que se suma a los 17 millones de dólares que tenemos que pagar hasta el 2030 por otro fideicomiso”.

Por otra parte, y tal como lo hizo el FA, Amaro cuestionó el hecho de que el fideicomiso no haya puesto en consideración del Tribunal de Cuentas, como mandata el artículo 301 de la Constitución. Asimismo, explicó que si finalmente se desea impugnar el recurso, se debe presentar ante el intendente y luego recolectar 11.000 firmas en un plazo de 60 días, que tendría un efecto “suspensivo” de la medida hasta su votación.

Por su parte, Fernández calificó la propuesta de Amaro de “populista” y “demagógica”: “Quienes impulsan el referéndum fueron los que siempre estuvieron en contra cuando el FA hacía referéndum. Que un sector del PC esté impulsando un referéndum, que al mismo tiempo está integrando la coalición de gobierno y que tiene cargos en el gobierno, es algo que no le cree ningún ciudadano de Florida”, acusó. “Es tirar humo. ¿Cómo se va a llevar a cabo si están integrando el gobierno nacional?”, se preguntó.