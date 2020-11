La ex candidata a la intendencia de Montevideo por la coalición de gobierno, Laura Raffo, dio una entrevista este lunes por primera vez luego de las elecciones departamentales. En diálogo con Las Cosas en su Sitio, de radio Sarandí, la economista adelantó que su intención es seguir trabajando en Montevideo y para ello creará un centro de estudios, una especie de “think tank”, para crear “equipo”, “grupo” y realizar estudios en profundidad, que permitan proponer políticas públicas coherentes con un diagnóstico “imparcial y objetivo” de lo que sucede en la zona metropolitana.

Raffo confirmó que le ofrecieron la presidencia de República AFAP, pero declinó la propuesta. Según dijo, habló con el presidente Luis Lacalle Pou y le explicó que su intención era seguir haciendo política y trabajar en un gran proyecto metropolitano. Aunque planteó que es compatible ejercer la presidencia, consideró que no era “conveniente” ni posible hacer las dos cosas juntas.

“No voy a ocupar ningún cargo público. Toda mi vida me sustenté haciendo economía, me puedo seguir sustentando y no comprometer mi trabajo político en la capital. Es una decisión con la que me siento muy cómoda, me sentí muy respaldada por el presidente. Decidí dedicarme de lleno a este trabajo de Montevideo”, afirmó.

La ex candidata por la coalición de gobierno adelantó que el centro de estudios cuenta con el apoyo del Partido Nacional y los demás partidos de la coalición serán invitados a participar, pero cada uno desde su “identidad partidaria”. En cuanto a la posibilidad de volver a ser candidata de Montevideo, Raffo dijo que esa es una decisión que el partido debe tomar en el momento electoral. “Lo que sí sé es que me voy a enfocar en Montevideo y zona metropolitana, así que las cosas se van a ir dando”, acotó.

Consultada sobre si volvió a concurrir a lo que llamó el “Montevideo olvidado” después de las elecciones, Raffo dijo que estuvo en el municipio F y ahora estaba coordinando con diputados de Montevideo para empezar a recorrer la ciudad nuevamente. “Por supuesto voy a volver, creo que sería incoherente hacer un think tank y no estar en contacto con la gente”, señaló.

“Me siento cómoda en la política”

Raffo dijo que después de la campaña experimentó lo “que es estar al servicio público”. “Yo venía de profesión privada, sector tecnológico, financiero, me conocían la cara por Telemundo. En el instante que empecé a ser candidata la gente me empezó a hablar como candidata. Esa barrera es algo en lo que fui trabajando en los últimos ochos meses para lograr la cercanía con la gente que me votó. El 40% de montevideanos y montevideanas eligió votar la propuesta. Esa es una responsabilidad muy grande”.

Por ese motivo, adelantó que no se sentiría “a gusto” con ella misma si después de ocho meses “le diera la espalda a toda esa gente”. Además, se dio cuenta que “sin lugar a dudas [la política] es lo mío” y considera que se trata de una herramienta para ayudar a las personas a lograr una mejor calidad de vida. “Me parece que la política vale la pena, me siento cómoda en la política”, afirmó.

Autocrítica

Uno de los motivos por los que quiere crear el centro de estudios tiene que ver con la intención de sostener un trabajo continuo en Montevideo. Raffo señaló que si bien están contentos por haber obtenido el 40% de los votos, “no alcanzó para ganar”.

“Hay que reflexionar por qué esa gente no nos votó”, dijo y agregó que uno de los motivos es que los partidos que hoy integran la coalición no han trabajado en profundidad ni con continuidad en Montevideo. “Por lo general, cuando llega la campaña no tienen creados líderes, caudillos, gente liderando temas metropolitanos, por lo tanto a veces suena como improvisación”, señaló. De hecho, puso como ejemplo su candidatura y dijo que cuando surgió su nombre ella nunca había estado en política. Raffo adelantó que lo ha conversado con el presidente y la vicepresidenta del país y ha planteado la necesidad de darle continuidad al trabajo en Montevideo.